Coupe du monde 2026 : l'Allemagne de Nagelsmann vise le sacre avec un groupe rajeuni

À l'approche du Mondial 2026, l'Allemagne se présente comme une sérieuse candidate au titre grâce à un effectif renouvelé et des jeunes talents éclatants comme Musiala et Wirtz. Sous la direction de Julian Nagelsmann, la Mannschaft a dominé ses qualifications et aborde la phase de groupes avec ambition.

À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, la sélection d' Allemagne s'avance sur le continent américain avec de sérieuses ambitions. Après des déconvenues lors des précédentes éditions mondiales, la Nationalmannschaft aborde ce tournoi avec un effectif remanié, mêlant l'expérience de cadres historiques à la créativité de nouveaux visages performants.

Sous la houlette de Julian Nagelsmann, l'Allemagne apparaît comme l'une des favorites, portée par le duo offensif Jamal Musiala et Florian Wirtz, deux jeunes talents capables de faire basculer un match à eux seuls. La phase de groupes s'annonce néanmoins piégeuse, avec des adversaires comme Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur, chacun doté de qualités spécifiques. L'Allemagne a validé son billet pour le Mondial 2026 au terme d'une campagne de qualification parfaitement maîtrisée au sein de la zone Europe.

Positionnée dans le groupe A des éliminatoires, la sélection a assuré la première place de sa poule à la suite de victoires décisives fin 2025 face au Luxembourg et à la Slovaquie. Portée par une assise défensive solide, la formation allemande a évité les barrages pour s'offrir une préparation sereine et roder ses nouvelles associations au milieu de terrain.

Le sélectionneur national a validé un groupe compétitif de 26 joueurs, marqué notamment par le retour surprise de Manuel Neuer et l'intégration de jeunes profils en pleine ascension, comme Nathaniel Brown, qui à seulement 16 ans rangeait des haltères dans une salle de sport avant de connaître une ascension fulgurante. À la tête de la sélection, Julian Nagelsmann est l'architecte du renouveau tactique allemand.

À 38 ans, le technicien bavarois insuffle une philosophie moderne, axée sur un pressing étouffant, une grande intensité physique et une projection rapide vers l'avant. Connu pour sa flexibilité et son management direct, il a su redéfinir l'identité collective de la Nationalmannschaft. En confiant les clés du jeu aux jeunes pépites de l'équipe tout en intégrant des profils dynamiques comme Leweling ou Stiller, Nagelsmann aborde ce Mondial dans la peau d'un redoutable challenger.

Les observateurs s'attendent à voir une équipe allemande entreprenante, capable de rivaliser avec les meilleures nations et de viser à nouveau le titre suprême, seize ans après le sacre de 2014 au Brésil. Avec un effectif équilibré et un technicien de renom, l'Allemagne semble prête à écrire une nouvelle page de son histoire footballistique sur le sol nord-américain





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