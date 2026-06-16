Coupe du monde 2026 : l'Algérie affronte l'Argentine avec de solides atouts

Cette nuit à Kansas City, l'Algérie entre en lice dans le groupe J face aux champions du monde en titre. Sur le papier, l'Argentine écrase tout. Mais les Fennecs ont des armes. Mohamed Amoura, Ibrahim Maza ou encore Aït-Nouri pourraient faire la différence.

Cette nuit à Kansas City, l' Algérie affronte les champions du monde en titre dans le groupe J. Sur le papier, l' Argentine semble largement favorite. Cependant, l'équipe algérie nne dirigée par Vladimir Petkovic a construit un groupe solide et dangereux, capable de proposer de la profondeur et de la percussion.

Trois joueurs en particulier pourraient rendre la tâche difficile aux coéquipiers de Messi. Rayan Aït-Nouri, arrière gauche de Manchester City, est un défenseur très impliqué en termes de buts et de passes décisives directes. Il est capable de se projeter constamment, de centrer, de combiner ou de finir, ce qui en fait une menace permanente sur son côté gauche. Ibrahim Maza, surnommé Mazadona pour sa technique et sa vivacité, offre un profil rare dans le football algérien.

Il est capable de jouer derrière l'attaquant, plus bas dans l'entrejeu ou dans une position intermédiaire où sa vision et son volume font la différence. Mohamed Amoura, meilleur buteur des qualifications africaines, est l'arme numéro un des Fennecs. Rapide et clinique, il a porté l'Algérie vers cette qualification et s'est imposé comme le leader offensif incontestable de la sélection. La défense argentine est donc prévenue





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