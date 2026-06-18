Coupe du monde 2026 : l'Afrique du Sud arrache le nul face à la République tchèque (1-1)

Résumé détaillé du match nul entre l'Afrique du Sud et la République tchèque (1-1) lors de la deuxième journée du groupe A de la Coupe du monde 2026. But précoce de Sadílek, penalty de Mokoena et suspense maintenu pour la qualification.

L'Afrique du Sud et la République Tchèque se sont séparées sur un score de parité 1-1 lors de leur deuxième rencontre dans le groupe A de la Coupe du monde 2026, jeudi 18 juin à Atlanta.

Les Bafana Bafana, après avoir été menés dès la cinquième minute sur un but de Michal Sadílek, ont réussi à renverser la situation en seconde période grâce à un penalty transformé par Teboho Mokoena à la 60e minute. Ce match nul permet aux deux équipes de garder un espoir de qualification pour les huitièmes de finale avant leur dernier match de la phase de groupes. Dès le début du match, la République Tchèque a imposé son rythme.

Après seulement cinq minutes de jeu, Alexandr Sojka a centré depuis l'aile droite pour Michal Sadílek, qui a ouvert le score. La défense sud-africaine, prise à froid, a semblé désorganisée pendant les vingt premières minutes. Malgré cette domination précoce, les Tchèques n'ont pas réussi à accentuer leur avantage et le score est resté à 1-0 jusqu'à la pause.

La première mi-temps a été marquée par une possession largement en faveur de l'Afrique du Sud (environ 60%), mais les Bafana Bafana se sont montrés peu dangereux avec seulement cinq tirs, aucun ne cadré. En face, les Tchèques, bien que plus timides en possession, ont also cadré un seul tir sur leurs cinq tentatives, démontrant une efficacité clinique dans un match où les occasions restaient rares.

Au retour des vestiaires, l'Afrique du Sud a continué à exercer une pression territoriale, mais la finition faisait défaut. Les Bafana Bafana ont multiplié les offensives sans parvenir à battre le portier tchèque. À l'approche de l'heure de jeu, la persévérance sud-africaine a finalement été récompensée. Sur une frappe de Maseko, le défenseur tchèque Sulc a involontairement touché le ballon avec la main gauche dans sa surface, offrant un penalty à l'Afrique du Sud.

Teboho Mokoena s'est chargé de la transformation avec un contre-pied parfait, ramenant les deux équipes à égalité. Par la suite, les Tchèques se sont davantage repliés, laissant l'Afrique du Sud poursuivre ses assauts. En fin de match, les Bafana Bafana ont poussé pour tenter de décrocher la victoire, mais sans succès. Ce résultat 1-1 laisse le groupe A totalement ouvert.

L'Afrique du Sud obtient son premier point dans la compétition, tandis que la République Tchèque, après sa victoire lors de la première journée, manque l'occasion de se rapprocher de la qualification. Les deux équipes devront attendre le dernier match de la phase de groupes pour connaître leur sort. L'Afrique du Sud affrontera un troisième adversaire, et la République Tchèque jouera son dernier match face à une autre formation.

Une victoire lors de cette ultime rencontre serait indispensable pour les deux nations afin de poursuivre l'aventure dans ce Mondial 2026. La pression reste donc immense pour les Sud-Africains et les Tchèques, conscients que tout reste possible dans ce groupe où le suspense est maintenu jusqu'au bout





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