Coupe du monde 2026 : Grève imminente de 2 000 employés du SoFi Stadium à une semaine de l'ouverture

Près de 2 000 employés du SoFi Stadium de Los Angeles ont voté pour la grève à une semaine de la Coupe du monde 2026, réclamant des salaires supérieurs à 30 dollars de l'heure et des protections sociales. Le syndicat menace de manifester le jour du premier match des États-Unis.

À moins d'une semaine de l'ouverture de la Coupe du monde 2026, une tension sociale majeure se développe autour du SoFi Stadium d'Inglewood, près de Los Angeles, l'une des enceintes clés du tournoi.

Près de 2 000 employés, représentant environ 96 % des effectifs concernés, ont voté en faveur d'une grève. Ces travailleurs, membres du syndicat Unite Here Local 11, incluent les cuisiniers, les plongeurs et le personnel des buvettes. Ils protestent contre leurs conditions de travail et réclament des salaires supérieurs à 30 dollars de l'heure, ainsi que des protections sociales accrues, notamment contre l'automatisation des tâches et la sous-traitance.

Une préoccupation supplémentaire concerne la protection de leurs données personnelles, la FIFA exigeant des empreintes digitales et des numéros de sécurité sociale pour vérifier les antécédents juridiques des employés. Kurt Petersen, coprésident du syndicat, a annoncé que des manifestations se tiendraient aux abords du stade le 12 juin, date du premier match des États-Unis dans la compétition, si aucun accord n'était trouvé d'ici là.

L'opérateur en charge de la restauration du stade, Legends Global, a réagi en affirmant avoir proposé des améliorations salariales et en se disant confiant dans la possibilité d'un accord à temps. L'entreprise a également mentionné la préparation d'un plan d'urgence impliquant le remplacement des employés en cas d'échec des négociations.

Cette menace pèse lourd sur les grévistes, d'autant que le SoFi Stadium est une arène centrale de la compétition : avec une capacité de 70 000 spectateurs, il doit accueillir deux matchs de poule de l'équipe nationale américaine, ainsi que trois autres rencontres de la phase de groupes, incluant des confrontations pour la Suisse et la Belgique. Deux matchs des seizièmes de finale et un quart de finale sont également prévus dans cette enceinte.

Ainsi, la tension dépasse le cadre local et touche à l'organisation même d'un événement sportif planétaire, mettant en lumière les enjeux liés aux conditions des travailleurs précaires dans l'industrie du sport. Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de polémiques entourant la Coupe du monde 2026. Alors que la Fifa a dernièrement interdit les bouteilles d'eau et les vuvuzelas, suscitant l'incompréhension des supporters, le conflit social au SoFi Stadium ajoute une nouvelle dimension aux critiques.

Parallèlement, la qualité des installations et la gestion des intempéries, comme l'interruption d'un match aux États-Unis en raison d'orages, soulignent les défis logistiques et humains auxquels les organisateurs doivent faire face. L'issue des négociations avant le 12 juin sera scrutée avec attention : un échec pourrait非 seulement perturber les matchs mais aussi ternir l'image d'une compétition que les États-Unis veulent exemplaire.

Les revendications des employés, portant sur un salaire décent et la préservation de leur vie privée, résonnent comme un rappel que derrière les projecteurs et les milliards générés par l'événement, ce sont des milliers de travailleurs qui en assurent le fonctionnement quotidien





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