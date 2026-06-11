Coupe du monde 2026 : gains et dotations pour les équipes

La FIFA distribue des gains importants aux équipes participantes à la Coupe du monde 2026. Les gains sont divisés entre les différentes fédérations qui prennent part à la compétition, avec des sommes plus alléchantes pour les fédérations qui iront le plus loin dans la compétition. Les joueurs de l'équipe de France recevront plus ou moins d'argent en fonction de leurs performances au Mondial.

Alors que la 23e édition de la Coupe du monde doit commencer dans quelques jours, les gains qui seront répartis entre les 48 équipes engagées sont connus.

Avec une enveloppe totale de 871 millions de dollars, la FIFA entend diviser ce pactole avec des sommes plus alléchantes pour les fédérations qui iront le plus loin dans la compétition. Une partie sera reversée aux joueurs, mais à quelle somme d'argent les joueurs de l'équipe de France peuvent-ils prétendre ? Les 48 équipes engagées à la Coupe du monde toucheront, comme lors de chaque édition, des dotations de la FIFA.

Et cette année, l'enveloppe est particulièrement importante, presque deux fois plus que lors du précédent Mondial au Qatar. En tout, 871 millions de dollars sont mis en jeu et seront divisés entre les différentes fédérations qui prennent part à la compétition. Les prix sont plus importants au fur et à mesure qu'une équipe se rapproche de la fin de la compétition.

Ainsi, une équipe éliminée dès les phases de poules permettra à sa fédération de remporter 12,5 millions de dollars (quaisment 11 millions d'euros), alors que le vainqueur de la Coupe du monde remportera une somme avoisinant les 50 millions de dollars (environ 43 millions d'euros). Les joueurs de l'équipe de France recevront plus ou moins d'argent en fonction de leurs performances au Mondial. Logiquement, en cas d'élimination précoce, ils remporteront moins d'argent que s'ils arrivent à se hisser en finale.

Mais un autre critère doit être pris en compte : ce sont les fédérations qui perçoivent l'argent de la FIFA, pas les joueurs directement. La fédération de chaque pays redistribue ensuite, selon ses propres règles, la quantité d'argent qu'elle souhaite à sa sélection et aussi aux membres du staff. Lors du dernier Mondial en 2022, la FFF avait décidé de redonner 30 % de ce qu'elle avait perçu grâce au parcours des Bleus jusqu'en finale de la Coupe du monde.

En estimant que la FFF conserve ce taux de 30 % et en prenant en compte les nouvelles dotations de la FIFA, on peut estimer, selon, que les Bleus toucheraient chacun entre 60 000 et 100 000 euros s'ils venaient à être éliminés en phases de poules. Une enveloppe personnelle qui monterait à une somme comprise entre 150 000 euros et 220 000 euros si jamais l'équipe de France allait jusqu'en quart de finale.

En cas de victoire finale, le montant par joueur pourrait dépasser les 500 000 euros, primes de match incluses





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