À la veille de l'ouverture de la Coupe du monde 2026 au stade Aztèque de Mexico, des manifestations, des inquiétudes structurelles sur les enceintes et des critiques sur les prix exorbitants des billets et des transports mettent en lumière les tensions sociales entourant le premier Mondial transcontinental.

La Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, débutera demain, vendredi 11 juin, au stade Aztèque de Mexico par la rencontre opposant le Mexique à l'Afrique du Sud.

Cette édition, qui doit répartir 104 matchs entre seize stades répartis dans les trois pays hôtes, est dès le départ marquée par de nombreuses contestations et inquiétudes. À seulement 48 heures de la cérémonie d'ouverture, des milliers de manifestants ont bloqué l'accès au mythique stade Aztèque pour réclamer des hausses de salaires et l'abrogation d'une loi sur les retraites. Cet événement mondial, qui cristallise l'attention médiatique, devient une tribune pour exprimer des griefs sociaux.

Plus tôt dans le mois, des travailleuses du sexe avaient déjà manifesté à Mexico en raison de la chute brutale de leurs revenus due aux vastes travaux d'infrastructure entrepris pour la compétition. Le stade Aztèque, lui-même, fait l'objet d'une surveillance particulière de la NASA en raison de risques structurels potentiels, ajoutant une couche d'incertitude logistique et sécuritaire à laettenue de la rencontre inaugurale. Parallèlement, les supporters et les observateurs critiquent vertement l'organisation de ce Mondial transcontinental.

Le prix des billets a explosé, avec une augmentation estimée à près de 400% par rapport à la Coupe du monde 2022 au Qatar, selon le réseau Football Supporters Europe. Des centaines de milliers de places restent invendues à quelques heures du coup d'envoi, un signe de désaffection ou de repli économique pour de nombreux fans.

Le coût des transports entre les trois pays est également exorbitant ; certains supporters écossais envisagent même de voyager en bus scolaire pour économiser quelques dollars. Ces difficultés financières sont accentuées par la politique tarifaire de la FIFA, régulièrement accusée de miser sur des prix prohibitifs, avec des billets pour la finale pouvant atteindre 2 millions de dollars dans les packages les plus luxueux, provoquant un tollé général. Les stades eux-mêmes ne sont pas à l'abri de turbulences.

Environ 2000 employés d'une enceinte américaine envisagent une grève à une semaine de l'ouverture, menaçant la logistique opérationnelle. Les cérémonies d'ouverture, qui en compte trois au total, tentent de créer un élan festif et multiculturel, avec des artistes et un rappeur français à l'affiche, mais elles peinent à éclipser les polémiques structurelles.

L'événement, pourtant attendu comme la plus grande fête du football, semble se dérouler dans un climat social tendu, où les questions de droit du travail, de retiring et d'équité économique dominent le débat. Même certains sportifs, comme un international américain de rugby évoluant à Toulouse, affichent un franc désintêt pour ce Mondial, résumant une certaine lassitude face à un spectacle perçu comme trop commercial et disconnecté des réalités socio-économiques.

Au final, la Coupe du monde 2026 s'ouvre sous le signe de la controverse, entre exploits sportifs attendus et mobilisations sociales qui rappellent que le football ne vit pas hors-sol





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