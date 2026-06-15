Coupe du monde 2026 : entraîneurs et commentateurs, nouvelles stars des pubs

L'analyse de Matthieu Lamoureux pour RMC Sport révèle que la Coupe du monde 2026 voit l'émergence des sélectionneurs et commentateurs comme figures publicitaires majeures, aux côtés des joueurs stars.

Pour RMC Sport, Matthieu Lamoureux, spécialiste du marketing, de la publicité et des tendances de consommation, analyse la Coupe du monde 2026 côté pub. Et il y a de sacrés clients.

À l'occasion de ce Mondial 2026, la notion de 'star du football' semble s'étendre bien au-delà des joueurs. Pendant longtemps, les publicités de la Coupe du Monde reposaient sur une recette simple : réunir les plus grands joueurs du football mondial et les faire apparaître dans des spots pour des marques de boissons, d'équipement sportif ou de restauration rapide.

Pour cette nouvelle édition, David Beckham, Lionel Messi, Thierry Henry, Lamine Yamal ou encore Kylian Mbappé sont les visages incontournables des campagnes publicitaires liées au Mondial. Mais cette fois, un nouveau phénomène attire l'attention : les sélectionneurs nationaux et les commentateurs sportifs occupent eux aussi le devant de la scène.

Carlo Ancelotti, José Mourinho, Peter Drury, Andrés Cantor ou encore Jorge Campos apparaissent désormais dans des publicités et des contenus promotionnels de grandes marques qui auraient autrefois été réservés aux joueurs. Pendant des décennies, les entraîneurs restaient relativement rares dans les campagnes marketing. Aujourd'hui, ils possèdent leurs propres communautés de fans, leurs propres réseaux sociaux et une forte valeur médiatique.

Un sélectionneur apporte quelque chose qu'un joueur ne peut pas toujours offrir : l'expérience, la crédibilité et une forme d'autorité naturelle. L'exemple le plus frappant est probablement celui de Carlo Ancelotti. Depuis sa prise de fonction à la tête du Brésil, de nombreuses entreprises ont cherché à l'associer à leur communication autour du Mondial, séduites par son image de 'sage du football' et sa notoriété internationale. L'Italien est ainsi devenu bien plus qu'un simple entraîneur.

Dans sa campagne 'Tá Liberado Acreditar' ('Vous avez le droit d'y croire'), la bière brésilienne Brahma réunit Carlo Ancelotti et Ronaldo pour relancer l'enthousiasme des supporters brésiliens avant le Mondial 2026. Le film joue sur les doutes qui entourent actuellement la Seleção et invite les fans à recommencer à croire en leur équipe malgré les critiques et les résultats récents. Les annonces de sélection sont elles aussi devenues de véritables opérations de communication.

Au-delà des conférences de presse et journaux télévisés, les fédérations nationales de football adoptent de nouveaux codes et produisent des vidéos de plus en plus élaborées et scénarisées pour annoncer leurs joueurs. La Belgique en a offert un bon exemple avec une vidéo décalée mettant en scène Rudi Garcia. L'ancien entraîneur de Lille, Lyon ou Marseille s'y prête volontiers au jeu de la comédie, loin de l'image traditionnelle du sélectionneur sérieux devant un pupitre.

La vidéo a été largement saluée par les supporters belges sur les réseaux sociaux, 26 d'entre eux auront l'occasion de suivre les Red Devils en Amérique du Nord. Coca-Cola va même encore plus loin avec José Mourinho. À l'occasion du Mondial, la marque a lancé avec GOAL une série de contenus baptisée 'José vs. Mourinho', animée non pas par l'entraîneur portugais lui-même, mais par son jumeau numérique alimenté par l'intelligence artificielle.

Cet avatar est capable de réagir à l'actualité de la compétition dans plusieurs langues à travers plus de 200 contenus diffusés pendant le tournoi. José Pékerman, l'ancien sélectionneur mythique et charismatique de l'Argentine et de la Colombie, est quant à lui au cœur de la campagne promotionnelle 2026 de Telemundo et NBCUniversal pour annoncer leur couverture événementielle du tournoi.

Même l'entraîneur fictif le plus célèbre prend part à la fête : Jason Sudeikis reprend en effet son rôle culte de l'entraîneur 'Ted Lasso' dans les films publicitaires de Nike ou Burberry. L'autre surprise de ce Mondial est l'importance croissante accordée aux commentateurs. Les grandes marques ont fait appel à certaines des voix les plus célèbres du football.

Le Britannique Peter Drury, dont les envolées lyriques sont devenues virales sur les réseaux sociaux, est désormais presque aussi identifiable que certains joueurs. Même constat pour Andrés Cantor, célèbre dans le monde entier pour ses interminables 'Gooooooooool !

', ou pour Luis Omar Tapia, voix incontournable du football hispanophone. John Strong et Stu Holden, le célèbre duo de commentateurs américain, apparaît lui aussi dans toutes les grandes bandes-annonces promotionnelles de FOX Sports, le diffuseur anglophone officiel aux États-Unis. Ils seront accompagnés de consultants recrutés spécialement pour ce mondial, tels que Zlatan Ibrahimović ou Clarence Seedorf. Ces personnalités apportent des éléments que les joueurs ne possèdent pas forcément : la nostalgie et l'émotion.

Leur voix est associée à des souvenirs de buts, de finales et de soirées historiques devant la télévision. Pour approfondir, on peut observer que cette évolution marketing reflète un changement plus large dans la consommation du sport. Les fans ne se contentent plus de regarder les matchs ; ils veulent du contenu, des histoires et des personnalités auxquelles s'identifier. Les entraîneurs et commentateurs deviennent des marques à part entière, avec des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Par exemple, le compte Instagram de Peter Drury compte des centaines de milliers de followers, et ses commentaires poétiques sont partagés massivement. De même, José Mourinho a toujours été une figure médiatique, mais son jumeau numérique montre jusqu'où la technologie peut aller pour engager les fans. Les marques exploitent cette tendance pour humaniser leurs campagnes et créer un lien émotionnel plus fort.

En somme, la Coupe du monde 2026 ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les studios de publicité, où les stars sont désormais aussi bien les joueurs que ceux qui les encadrent ou les commentent





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