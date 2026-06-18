Coupe du Monde 2026 : énorme surprise pour le Portugal, l'Angleterre et la Colombie s'imposent, le Ghana gagne dans la douleur

Résumé des principaux matchs de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026. Le Portugal, grand favori, est tenu en échec par la RDC (1-1). L'Angleterre domine la Croatie (4-2) dans un match revanche. La Colombie bat l'Ouzbékistan (3-1) et le Ghana s'impose face au Panama (1-0). Cristiano Ronaldo entre dans l'histoire en jouant sa sixième Coupe du Monde.

Le Portugal , considéré comme l'un des grands favoris de la Coupe du Monde, a été tenu en échec par la République Démocratique du Congo (1-1) lors de son match d'ouverture mercredi à Houston.

Cristiano Ronaldo, titulaire dès le début, est entré dans l'histoire en devenant le deuxième joueur, après Lionel Messi, à participer à six éditions différentes du tournoi planétaire. Les Portugais ont ouvert le score très tôt grâce à un but de João Neves à la 6e minute, mais ensuite, ils se sont contentés de gérer leur avantage, ce qui a permis aux Congolais de revenir dans la partie juste avant la mi-temps grâce à un but de Yoane Wissa dans le temps additionnel (45e+5).

Ce nul représente le premier point obtenu par la RDC dans l'histoire de la Coupe du Monde. Cette rencontre illustre parfaitement les pièges que peut receler un match d'ouverture contre une équipe déterminée et motivatee, même pour une sélection du calibre du Portugal.

La RDC, avec son pressing intense et son organisation défensive, a montré qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleures nations, tandis que le Portugal a péché par suffisance et manque de réalisme en seconde période, ratant plusieurs occasions de creuser l'écart. Ce résultat place la RDC en bonne position dans son groupe, tandis que le Portugal devra montrer un tout autre visage lors de ses prochains matchs pour valifier son statut de favori.

Dans un autre match du groupe, l'Angleterre a réalisé une démonstration offensive en s'imposant 4-2 face à la Croatie à Arlington, au Texas. Ce match était une revanche de la demi-finale de l'édition 2018, remportée par les Croates. Harry Kane a ouvert le score sur penalty à la 12e minute, puis a redonné l'avantage aux Three Lions de la tête à la 42e minute, après l'égalisation de Martin Baturina à la 36e.

Avant la pause, Peter Musa a permis à la Croatie de recoller (45e+5). En seconde période, Jude Bellingham a rapidement redonné l'avantage à l'Angleterre (47e), et Marcus Rashford a scellé le score à la 85e minute. Cette victoire place l'Angleterre en tête de son groupe, en attendant le résultat du match entre le Ghana et le Panama. Le Ghana, justement, a remporté son match initial 1-0 contre le Panama mercredi soir à Toronto, sous une pluie battante.

Le but décisif a été inscrit par Caleb Yirenkyi dans le temps additionnel (90e+5). Cette victoire permet aux Black Stars de prendre la deuxième place du groupe L, derrière l'Angleterre, en raison d'une différence de buts inférieure. Ce match a été characterised par une forte intensité physique et des conditions météorologiques difficiles qui ont compliqué le jeu technique. Le Ghana a montré une grande solidité défensive et une efficacité clinique en attaque pour décrocher les trois points.

Dans le groupe K, la Colombie, de retour après avoir manqué le Mondial 2022 au Qatar, a parfaitement commencé son tournoi en battant l'Ouzbékistan 3-1 à Mexico. Portés par un Luis Diaz exceptionnel, buteur et passeur décisif, les Cafeteros ont pris la tête du groupe avec trois points. L'Ouzbékistan, pour sa première participation à une Coupe du Monde, a montré des qualitées indéniables mais a été surpassé par l'expérience et la détermination colombienne.

Cette victoire est un signal fort envoyé par la Colombie, qui ambitionne de réaliser un grand parcours. La journée s'est également poursuivie avec le début des seconds matchs de la phase de poules. Les rencontres prévues incluent Tchéquie - Afrique du Sud à 18h, Suisse - Bosnie à 21h, Canada - Qatar à minuit, et Mexique - Corée du Sud à 3h du matin.

Ces matchs sont cruciaux pour les équipes qui ont perdu leur premier match ou qui visent à confirmer leur succès initial. En plus des résultats sportifs, l'actualité hors-terrain a été marquée par une visite symbolique au château de Versailles, rappelant le rôle de la diplomatie française.

D'autres actualités militantes et sociales sont également évoquées, notamment un reportage sur des soldats ayant trouvé la foi dans l'armée, ainsi que des résultats de matches impliquant le Sénégal et des performances individuelles comme le triplé de Messi contre l'Algérie. Cependant, le cœur de l'actualité demeure les performances des équipes nationales dans cette Coupe du Monde 2026, qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique





LaCroix / 🏆 25. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Football Portugal République Démocratique Du Congo Angleterre Croatie Colombie Ouzbékistan Ghana Panama Cristiano Ronaldo Harry Kane Luis Diaz Phase De Poules Résultats

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026: Roberto Martinez a déjà décidé de quitter le PortugalAlors que le Portugal s'apprête à entrer en lice à la Coupe du monde, le journaliste Ben Jacobs annonce que le sélectionneur portugais Roberto Martinez devrait quitter son poste à la fin du Mondial.

Read more »

Coupe du monde 2026 : le Portugal y croit plus que jamais, “n’ayez peur de rien”Rarement le Portugal n’avait réuni autant de talents lors d’une Coupe du monde. Emmenée par Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Bruno Fernandes et Cristiano Ronal...

Read more »

Coupe du Monde 2026 : le Portugal et la RD Congo se distinguent dans le groupe KLa Coupe du Monde 2026 a débuté ce jeudi 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le groupe K oppose le Portugal, la RD Congo, la Colombie et l'Ouzbékistan. La RD Congo a créé la surprise en obtenant un match nul contre le Portugal grâce à un but de Yoane Wissa, mettant fin à 52 ans d'absence. La presse internationale commente les débuts de l'équipe de France après leur victoire contre le Sénégal, soulignant Mbappé et Dembélé. Des discussions subsistent sur une décision d'arbitrage non-pénalty concernant Mbappé, et des observateurs pointent des problèmes avec Dembélé. En outre, Malo Gusto a subi une blessure à la cheville lors d'un match amical des remplaçants.

Read more »

Portugal accroché par la RDC, Ronaldo déçoit pour son entrée en Coupe du monde 2026Le Portugal n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à la République Démocratique du Congo lors de son premier match de la Coupe du monde 2026. Cristiano Ronaldo, titulaire, n'a pas réussi à faire la différence, suscitant des critiques sur son apport à l'équipe.

Read more »