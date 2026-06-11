Coupe du monde 2026 : Donald Trump et les polémiques autour du Mondial aux États-Unis

La Coupe du monde 2026 s'annonce déjà comme l'une des plus controversées de l'histoire, avec des problèmes de visas, contrôles renforcés et menaces de grève. La politique migratoire menée par le président américain Donald Trump est à l'origine de ces difficultés. Les restrictions migratoires, visas refusés et contrôles renforcés ont également affecté les supporters de plusieurs pays qualifiés, tandis que les employés des stades et des hôtels menacent de cesser le travail en pleine compétition.

Coupe du monde 2026 : problèmes de visas, contrôles renforcés, menaces de grève... un Mondial pas comme les autres et déjà très polémique Donald Trump tenant le trophée de la Coupe du monde dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 22 août 2025.

La Coupe du monde 2026 s’annonce déjà comme l’une des plus controversées de l’histoire. Restrictions migratoires, visas refusés, contrôles renforcés et menaces de grève... L’organisation du tournoi, largement accueilli aux États-Unis, est mise à mal par la politique de Donald Trump. C'est une Coupe du monde pas comme les autres qui démarre ce jeudi 11 juin.

Pas seulement parce qu'elle réunit pour la première fois Depuis des mois, les inquiétudes se multiplient autour de la politique migratoire menée par le président américain. Fin mars, Amnesty International a publié un rapport particulièrement alarmant, estimant que le Mondial 2026 risquait de devenir une véritable scène de répression. Ces craintes ont trouvé un écho concret à quelques jours du coup d'envoi.

Omar Abdulkadir Artan, désigné meilleur arbitre africain en 2025, Le Somalien, qui devait devenir le premier arbitre de son pays à officier lors d'une Coupe du monde, a été déclaré non admissible par les autorités américaines après un contrôle de 11 heures lors de son arrivée à Miami. La Somalie faisant partie des 75 pays inscrits dans la liste noire établie par l'administration Trump.

Un épisode embarrassant pour la FIFA, qui a rappelé ne pas avoir son mot à dire sur les décisions migratoires prises par le pays hôte. Coupe du monde 2026 : les autorités américaines lui avaient interdit d'embarquer dans l'avion avec ses coéquipiers, Breel Embolo a-t-il pu rejoindre la sélection suisse pour préparer le Mondial ?

Des supporters d'autres plusieurs pays qualifiés, dont Haïti, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, se voient aussi empêchés de se rendre aux États-Unis en raison des restrictions migratoires imposées par l'administration Trump. Si les équipes ont obtenu des exemptions, nombre de leurs fans ne pourront pas assister au Mondial.

Alors que cette équipe doit disputer deux de ses matches de groupe à Los Angeles et un à Seattle, les autorités américaines ont maintenu de fortes restrictions de visas visant les ressortissants iraniens. La fédération iranienne a également dénoncé le retrait du contingent de billets pour assister à ses matchs qui lui était initialement réservé pour ses supporters, une décision jugée contraire à l'esprit des compétitions internationales.

Contraints d'installer leur camp de base à Tijuana, au Mexique, les joueurs iraniens devront traverser la frontière américaine uniquement le jour de leurs rencontres avant de repartir immédiatement après le coup de sifflet final. Coupe du monde 2026 : Donald Trump peut-elle se transformer en casse-tête diplomatique pour les États-Unis ? Les contrôles mis en place par les autorités américaines ont aussi fait grincer des dents.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent la délégation sénégalaise être inspectée dès sa descente de l'avion, sur le tarmac, avant d'être fouillée et passée aux détecteurs de métaux. L'équipe de l'Ouzbékistan a, de son côté, dû se plier à des vérifications effectuées à même la rue, avec chiens renifleurs et détecteurs de métaux dès la sortie du bus. L'ICE de Donald Trump sera un élément clé du dispositif de sécurité de la compétition aux États-Unis.

Des mouvements similaires émergent également à Seattle et à Philadelphie, où des employés d'hôtels menacent eux aussi de cesser le travail en pleine compétition. Reste désormais à savoir si le football parviendra à reprendre ses droits, ou si cette Coupe du monde restera davantage marquée par les polémiques que par ce qui se passera sur le terrain





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde Donald Trump Politique Migratoire Restrictions Migratoires Visa Refusés Contrôle Renforcé Mensonges De Grève ICE De Donald Trump Stades Et Hôtels Employés Des Stades Et Hôtels

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Grand Palais d’été 2026, du 2 juin au 18 juillet 2026Cet été, le Grand Palais revient pour une deuxième édition du Grand Palais d’été et se transforme en vaste scène contemporaine. Expositions, concerts et performances s'installent sous sa verrière. Un partenariat France Inter.

Read more »

La Reprise de la Quinzaine des Cinéastes 2026 à Paris dès le 10 juin 2026A partir du 10 juin 2026, la Quinzaine des Cinéastes arrive à Paris. L’occasion de découvrir des films de la Quinzaine en avant-première. Un partenariat France Inter.

Read more »

Coupe du monde 2026 : expansion à 48 équipes, nouveaux stades et règles inéditesLa FIFA introduit pour la première fois 48 équipes au Mondial 2026, organisé conjointement par les États‑Unis, le Canada et le Mexique. Découverte du nouveau format, des stades hôtes, des règles révisées et des solutions de diffusion.

Read more »

Coupe du monde 2026 : Mexico sous tension sécuritaire avant le match d'ouvertureAlors que le Mexique s'apprête à recevoir l'Afrique du Sud pour le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026, la capitale fait face à d'importantes manifestations sociales. La présidente Claudia Sheinbaum a assuré que tout était sous contrôle et a présenté le plan de sécurité Kukulcan, qui prévoit le renfort de l'armée. Un dispositif exceptionnel est déployé pour sécuriser le stade Azteca et ses alentours.

Read more »