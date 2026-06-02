Coupe du monde 2026 : dispositif de sécurité renforcé autour des matchs de l'Iran à Los Angeles, l'ICE intervenue en marge

Les autorités de Los Angeles déploient des effectifs policiers supplémentaires et des restrictions strictes sur les drones pour sécuriser les matchs de l'Iran, tout en excluant toute intervention des services d'immigration. Une décision prise pour éviter les tensions avec la diaspora iranienne et dans un contexte diplomatique fragile.

Le shérif du comté de Los Angeles , Robert Luna, a annoncé lors d'une conférence de presse lundi 1er juin un dispositif de sécurité renforcé pour les matchs de la Coupe du monde impliquant l' Iran à Los Angeles , sans intervention de l' ICE .

Des effectifs supplémentaires seront déployés en raison de la "dynamique différente" apportée par la sélection iranienne dans le contexte diplomatique mondial actuel, notamment en raison des pourparlers stagnants avec les États-Unis. Les autorités surveilleront les manifestations potentielles aux abords du stade et dans les zones réservées aux supporters, compte tenu de l'important diaspora iranienne sur la côte Ouest, souvent opposée au régime de Téhéran.

L'Iran jouera contre la Nouvelle-Zélande le 15 juin puis contre la Belgique le 21 juin au SoFi Stadium, avant un match contre l'Égypte à Seattle le 26 juin. L'utilisation des drones sera strictement encadrée avec des restrictions de vol temporaires around les installations. Le FBI a annoncé une politique de "tolérance zéro" et la possibilité de forcer l'atterrissage des drones non autorisés. Les forces de l'ordre surveilleront constamment ces zones.

Le chef de la police Jim McDonnell a averti que toute tentative de créer du chaos se soldera par une arrestation immédiate. Les services secrets seront déployés pour protéger les dignitaires et chefs d'État. La procureure Nathan Hochman a promis des poursuites systématiques contre les criminels pendant la période du tournoi, du 11 juin au 19 juillet.

Concernant l'ICE, le shérif Luna a confirmé qu'il n'y aura aucune干预 des services d'immigration autour des matchs, contrairement à des rumeurs récentes; il a rappelé que les autorités fédérales lui ont spécifiquement indiqué que les lois civiles sur l'immigration ne seraient pas appliquées dans ce contexte. En juin 2025, des raids de l'ICE avaient provoqué des tensions, Donald Trump avait alors proposé le déploiement de la garde nationale et de marines, sans apaiser les esprits.

Cette décision d'éviter l'intervention de l'ICE vise à prévenir de nouveaux problèmes et à assurer un environnement sécurisé et apaisé pour l'événement sportif





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