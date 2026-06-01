Coupe du monde 2026 : Didier Deschamps rassure sur l'état de William Saliba après une annonce de blessure

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a assuré que le défenseur William Saliba allait bien et était présent à Clairefontaine, démentant ainsi les rumeurs de blessure qui faisaient état d'un risque pour sa participation à la Coupe du monde 2026.

L'équipe de France prépare activement la Coupe du monde 2026 qui débutera le 11 juin avec une phase de préparation à Clairefontaine. Laactualité autour des Bleus est dominée ces derniers jours par l'état de santé du défenseur William Saliba .

Ce dernier, après avoir remporté la finale de la Ligue des champions avec Arsenal face au PSG samedi, a été annoncé blessé ce lundi 1er juin, soulevant des inquiétudes quant à sa participation au Mondial. De nombreux médias ont relayé l'information, suggérant que cette blessure pourrait mettre en péril sa présence dans la liste des 23 joueurs retenus par Didier Deschamps.

Cependant, le sélectionneur national a rapidement souhaité rassurer les supporters et la presse. Interrogé par plusieurs médias, dont La Dépêche du Midi, à Clairefontaine, Didier Deschamps a déclaré ne pas avoir lu ces informations et a affirmé catégoriquement : "Il est là, tout va bien". Cette déclaration directe vise à couper court aux spéculations et à confirmer que le joueur d'Arsenal, qui compte 31 sélections, est bien présent et en pleine forme au sein du groupe France.

Saliba, ancien de l'Olympique de Marseille, a d'ailleurs été aperçu le dimanche 2 juin à Londres, participant à la parade d'Arsenal célébrant le titre de champion d'Angleterre, ce qui semble corroborer les dires du sélectionneur. Les joueurs ayant pris part à la finale de la Ligue des champions devaient rejoindre le centre de Clairefontaine ce mardi 2 juin.

Cette séquence illustre la gestion des médias et des rumeurs par le staff des Bleus à quelques jours d'une compétition majeure, où la sérénité du groupe est primordiale. D'autres sujets anecdotiques ont également émergé autour de la Coupe du monde, comme l'application d'une nouvelle règle lors d'un match Islande-Japon où un joueur a mis trop de temps à sortir, amenant son remplaçant à être interdit d'entrer, coûtant la défaite à son équipe.

Ou encore l'histoire de Neymar, désigné comme joueur le moins connu du Mondial avant de devenir une star en quelques heures, et qui a récemment causé un embarras pour le Brésil. Mais l'attention reste majoritairement focalisée sur la condition physique des cadres de l'équipe de France à l'approche du tournoi





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