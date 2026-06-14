Coupe du monde 2026 : Deschamps maintient sa confiance en un onze expérimenté pour le match France - Sénégal

Didier Deschamps a dévoilé le onze de départ de l'équipe de France pour le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 contre le Sénégal. Le sélectionneur a opté pour une formation sans surprise, reconduisant le 4-2-3-1 et les joueurs clés des dernières années. Le choix de Désiré Doué sur Bradley Barcola à gauche de l'attaque constitue l'une des rares décisions notables. La confiance est accordée à des cadres comme Koundé, Tchouaméni et Mbappé, malgré quelques réserves sur la forme de certains latéraux.

À l'aube de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a communiqué son onze de départ pour le match d'ouverture de l'équipe de France contre le Sénégal , mardi 16 juin à East Rutherford (New Jersey).

Le sélectionneur a opté pour une approche conservatrice et fidèle à ses schémas tactiques éprouvés, maintenant la confiance à un groupe de joueurs expérimentés qui a déjà connu des succès récents. En se basant sur la dernière séance d'entraînement, la composition d'équipe ne présente pas de surprises majeures, confirmant la philosophie de stabilité qui caractérise son mandat à la tête des Bleus.

Ce choix démontre sa volonté de s'appuyer sur un noyau dur capable de répéter les performances qui ont mené à la victoire finale lors du Mondial 2018 et à la finale en 2022. Le système en 4-2-3-1, instauré depuis plus d'un an, sera donc reconduit, avec une colonne vertébrale défensive et médiane inchangée par rapport aux matches de préparation, notamment celui contre l'Irlande du Nord.

Le onzeAligné par Deschamps est le suivant : Maignan dans les buts ; la défense est composée de Koundé, Upamecano, Saliba et Théo Hernandez. Le double pivot au milieu de terrain est formé par Tchouaméni et Rabiot. L'offensive est articulée autour du trio Dembélé, Doué et Olise, avec Mbappé en pointe. Cette formation, qui a débuté le dernier match de préparation, incarne l'équilibre entre l'expérience, la solidité défensive et la créativité offensive.

Pourtant, cette ligne directrice n'est pas sans soulever certaines interrogations, en particulier concernant les postes d'arrières latéraux où les alternatives semblent moins convaincantes que la charnière centrale, pourtant solide avec Upamecano et Saliba, bien que ce dernier ait quelques soucis physiques récents. À droite de la défense, Jules Koundé (27 ans, 48 sélections) conserve la préférence malgré une saison compliquée et hachée par les blessures au FC Barcelone.

Ses prestations lors des matches amicaux, notamment contre la Côte d'Ivoire, n'ont pas pleinement rassuré. Son principal concurrent, Malo Gusto (23 ans, 11 sélections), bien que prometteur, manque cruellement de vécu international, alors que Koundé a déjà participé à trois grandes campagnes finales (Euro 2020, Mondial 2022, Euro 2024). À gauche, Théo Hernandez (28 ans, 44 sélections) est maintenu malgré son transfert en Arabie Saoudite et des récentes performances considérées comme moyennes.

Lucas Digne (32 ans, 58 sélections), en très bonne forme avec Aston Villa (vainqueur de la Ligue Europa et 4e de Premier League), représente une option de qualité et d'expérience, ayant déjà disputé une Coupe du monde en 2014. Il pourrait profiter de la moindre défaillance d'Hernandez pour briguer une place dans le onze de départ ultérieurement dans la compétition. Dans l'entre-jeu, le duo Tchouaméni-Rabiot est reconduit sans hésitation.

Ces deux joueurs, déjà piliers lors du dernier Mondial, incarnent la solidité, l'expérience et la técnicité nécessaire à un tournoi de cette envergure. Aurélien Tchouaméni, vice-capitaine, est un leader naturel, tandis qu'Adrien Rabiot apporte une finesse technique et une vision du jeu précieuses. Des options comme Manu Koné ou Warren Zaïre-Emery, bien que prometteuses, ne semblent pas encore prêtes à occuper ces rôles clés.

N'Golo Kanté, bien que son expérience soit immense, reste une solution de banc pour palier d'éventuelles blessures ou coups de fatigue, son âge (35 ans) et sa gestion physique étant des paramètres importants. En attaque, le trio formé par Mbappé, Dembélé et Olise paraît intouchable et constitue la principale arme offensive des Bleus. La seule incertitude résidait dans le choix du titulaire sur le côté gauche, entre Désiré Doué et Bradley Barcola.

Doué, auteur d'un doublé en finale de la Ligue des champions 2025 avec le Real Madrid, a été préféré pour son volume de jeu, son travail défensif et son efficacité. Barcola, pourtant rapide et dangereux en contre, n'a pas totalement convaincu lors des entraînements. Doué a par ailleurs conforté sa position en étant titularisé lors de la finale de la Ligue des champions 2026 contre Arsenal.

Cette décision reflète la tendance de Deschamps à privilégier les profils combatifs et polyvalents, surtout dans les phases de compétition où l'équilibre défensif est primordial. Au-delà de la composition d'équipe, le Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a déjà connu ses premières surprises et controverses. L'élargissement à 48 équipes (64 en 2026) continue de susciter des débats, notamment sur la qualité du spectacle et la difficulté de la qualification.

Gianni Infantino, président de la FIFA, s'est ainsi permis une pique envers l'Italie, soulignant que l'augmentation du nombre de participants pourrait bénéficier à des nations qui ont manqué des éditions récentes. Par ailleurs, les premiers matches ont offert un Florilège de résultats notables : le Maroc a tenu en échec le Brésil, l'Écosse et l'Australie ont remporté leurs premiers matches, et les États-Unis ont écrasé le Paraguay (4-1) lors de leur entrée en lice.

Ces matchs préliminaires illustrent la diversité des niveaux et la passion que suscite déjà la compétition à travers le continent nord-américain. La préparation de l'équipe de France a également été marquée par de légers pépins physiques. Ainsi, William Saliba, Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni ont été absents de la dernière séance d'entraînement avant le match contre le Sénégal, bien que leur participation semble acquise pour la rencontre de mardi.

Ces petits alarmes rappellent que la gestion des effectifs sera cruciale tout au long d'un Mondial étalé sur près d'un mois et doté d'un calendrier exigeant. Le Sénégal, premier adversaire des Bleus, présentera une opposition physique et rapide, et le résultat de ce match inaugural sera déterminant pour la suite dans un groupe où la France fait figure de grand favori





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