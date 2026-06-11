Coupe du monde 2026 : des milliers de Français se rendent aux États-Unis pour suivre l'équipe de Didier Deschamps

Des milliers de Français se préparent à voyager aux États-Unis pour assister à la Coupe du monde 2026, malgré les nombreuses polémiques qui entourent ce début de Mondial. Certains racontent à La Dépêche du Midi comment ils s'y sont préparés, tandis que d'autres soulignent les nombreuses contraintes liées aux voyages et aux logements. La Coupe du monde 2026 aura-t-elle la même saveur que les dernières ?

TÉMOIGNAGES. Coupe du monde 2026 : "Je fais la surprise à mon père pour ses 75 ans, on ira là-bas sans compter...

" Ils vont aux États-Unis et racontent leur futur voyage Malgré les nombreuses polémiques qui entourent ce début de Mondial, des milliers de Français se rendront aux États-Unis pour suivre le parcours de l'équipe de Didier Deschamps. Certains d'entre eux racontent à La Dépêche du Midi comment ils s'y sont préparés. Cette Coupe du monde 2026 aura-t-elle la même saveur que les dernières





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