Coupe du monde 2026 : des manifestants forcent l'entrée dans une fan zone à Mexico

Les enseignants ont forcé l'entrée dans une fan zone à Mexico, ce qui a conduit à une intervention musclée de la police. Cette mobilisation sert de levier de pression aux militants, qui menacent de poursuivre leurs actions pendant le Mondial.

La Coupe du monde 2026 est marquée par des manifestations et des affrontements à Mexico . Les enseignants ont forcé l'entrée dans une fan zone , ce qui a conduit à une intervention musclée de la police.

Cette mobilisation sert de levier de pression aux militants, qui menacent de poursuivre leurs actions pendant le Mondial. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Les accès à la place Zócalo à Mexico sont fermés par des barrières métalliques, et des affrontements ont éclaté lorsqu'un des accès à la place a été forcé par les manifestants. Les enseignants réclament des hausses salariales, des discussions sur le régime des retraites et des changements dans la politique éducative.

La présidente Claudia Sheinbaum a indiqué que son gouvernement maintenait le dialogue avec les enseignants, mais que certaines revendications ne pouvaient pas être satisfaies en raison du budget. Les préparatifs pour le Mondial 2026 s'intensifient à Mexico, avec des cours suspendus le jeudi 11 juin et des mesures pour permettre le télétravail. La maire de Mexico, Clara Brugada, a exhorté le secteur privé à accorder un jour de congé ou à permettre le télétravail.

Les affrontements ont eu lieu à quelques jours du match d'ouverture opposant le Mexique à l'Afrique du Sud, qui doit avoir lieu le 11 juin





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