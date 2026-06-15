Le résumé des principales informations de la Coupe du Monde 2026, incluant le premier but historique de Curaçao contre l'Allemagne, le spectacle de MMA de Donald Trump à la Maison Blanche pour ses 80 ans, et la controverse sur l'interdiction de l'espagnol lors des conférences de presse de la FIFA.

Le cinquième jour de la Coupe du Monde 2026 a vu l'Iran faire son entrée dans la compétition contre la Nouvelle-Zélande, au lendemain de l'annonce d'une nouvelle controversial.

La veille, l'Allemagne disputait son premier match contre la plus petite nation qualifiée : Curaçao, une île des Caraïbes d'environ 150 000 habitants. Ce match n'a pas été regardé par Donald Trump, pourtant occupé à célébrer ses 80 ans lors d'une soirée de MMA à la Maison Blanche, soulevant des questions sur son intérêt pour le football.

Pour la première fois qualifiée en Coupe du Monde, Curaçao a inscrit son premier but historique contre l'Allemagne à la 21e minute, grâce à Livano Comenencia, après une frappe contrée de Jürün Locadia. Bien que le score final fut de 7-1 pour l'Allemagne, cet exploit a mis en lumière l'île, dépendance des Pays-Bas située au large du Venezuela.

Parallèlement, Trump préférait organiser un spectacle de MMA sur la pelouse de la Maison Blanche pour son anniversaire, événement évalué à 60 millions de dollars et rassemblant 4 000 invités dont Mark Zuckerberg et David Ellison. Ce show a éclipsé les discussions sur l'âge du président américain, le plus vieux jamais élu, qu'il a lui-même qualifié de 'certaine idée de l'Amérique'.

Peter Loge, de l'université George Washington, a résumé : 'Il gère sa présidence comme il gérait sa carrière auparavant : comme un grand spectacle tape à l'œil'. La Coupe du Monde se déroulant en partie au Mexique, l'espagnol, troisième langue la plus parlée au monde, pose question.

La FIFA interdit aux joueurs de répondre en espagnol lors des conférences de presse, se basant sur un règlement limitant les langues autorisées à celle du pays hôte et des deux équipes en présence. Cette règle a été appliquée à plusieurs reprises : un journaliste mexicain a été interrompu alors qu'il s'adressait en espagnol au Marocain Achraf Hakimi, et Vinicius, Brésilien du Real Madrid, a dû écouter une question en anglais traduite via oreillette.

Frenkie de Jong, Néerlandais du FC Barcelone, a connu un sort similaire. Le maire de New York a rendu hommage à Samir Nasri, ancien joueur français, pour une raison particulière liée aux supporters japonais. Les supporters nippons sont salués pour leur habitude de nettoyer les tribunes après les matchs.

De plus, l'attaquant Keito Nakamura, joueur de Reims depuis trois ans, a marqué le premier but japonais contre les Pays-Bas (2-2), devenant le premier Rémois à scorer en Coupe du Monde depuis Just Fontaine en 1958. Son nom rejoint désormais ceux de Raymond Kopa, Roger Piantoni et Jean Vincent, des légendes de Reims et du football français.

Cette performance, combinée au comportement exemplaire des fans japonais, a valu à Nasri, grand supporter de Chelsea, une rencontre avec le maire de New York en marge du Mondial. L'article souligne ainsi plusieurs aspects culturels et politiques autour de la compétition, de la géopolitique à la reconnaissance des petites nations, en passant par les controverses linguistiques et les traditions de supporters





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