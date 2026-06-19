Coupe du Monde 2026 : Comment les équipes seront départagées en cas d'égalité en phase de groupes

Le Mexique déjà qualifié, la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 voit déjà des possibilités d'égalités. Découvrez l'ensemble des critères utilisés par la FIFA pour départager les équipes, des confrontations directes au classement mondial en passant par le fair-play.

Lors de la seconde journée de la Coupe du Monde, le tableau des seizièmes de finale commence à prendre forme. Cependant, plusieurs sélections pourraient se retrouver à égalité de points à l'issue de leurs trois matchs de poule, soulevant la question des critères de départage.

Le Mexique, pays hôte, est déjà qualifié après seulement deux rencontres et a assuré la première place du groupe A grâce à sa victoire. Mathématiquement, la Corée du Sud, avec six points potentiels, pourrait égaler le Mexique en cas de victoire combinée à une défaite de la République tchèque.

Néanmoins, le règlement de la Coupe du Monde 2026 garantit la première place mexicaine en raison de la différence particulière entre les deux équipes dans leurs confrontations directes. Les critères principaux pour départager deux ou plusieurs équipes à égalité sont : le plus grand nombre de points obtenus dans les matchs entre elles, puis le plus grand nombre de buts marqués lors de ces matchs.

Si l'égalité persiste, par exemple en cas de résultats identiques dans les confrontations directes, la FIFA applique cinq critères supplémentaires. On examine d'abord la différence de buts générale sur l'ensemble des matchs de poule, puis le nombre total de buts marqués. En cas d'égalité continue, le barème du fair-play entre en jeu : un carton jaune vaut un point de pénalité, un rouge direct quatre points, et ainsi de suite.

Ce rappel de règles fait écho à l'élimination du Japon en 2018, qui avait été départagé à la fair-play face à la Pologne. Si même le fair-play ne suffit pas, le classement mondial FIFA détermine le qualifié. Plusieurs éditions du classement sont consultées en remontant dans le temps jusqu'à ce qu'une hiérarchie puisse être établie.

Le passage à 48 équipes en 2026 a introduit un nouveau format : en plus des deux premiers de chaque groupe, les huit meilleurs troisièmes sont repêchés pour compléter le tableau final des seizièmes de finale. Pour ces places de meilleurs troisièmes, les mêmes critères sont appliqués : points, différence de buts, buts marqués, fair-play puis classement FIFA. Ce système vise à départager tous les groupes de manière équitable et transparente lors de la phase de poules.

Les autres nouvelles évoquent des sujets variés comme l'Iran qui portera plainte auprès de la FIFA, la forme exceptionnelle de Lionel Messi, les inquiétudes sur l'Algérie, la blessure d'Ismaël Koné, les prédictions du tableau final, ou encore l'arrestation de Wahi soupçonné d'avoir pris volontairement un carton jaune pour des paris sportifs avant le Mondial. Cependant, le cœur de l'article reste l'explication détaillée des règles de départage en cas d'égalité dans les groupes de la Coupe du Monde 2026, un enjeu crucial pour les sélections en lice





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