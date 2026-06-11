Coupe du monde 2026 : cartons rouges, nouveaux règles et innovations

Le Mondial 2026, qui débutera ce jeudi 11 juin avec un match entre Mexique et Afrique du Sud, a connu plusieurs changements dans son règlement. Les cartons jaunes n’ont plus entraîné de suspension à la fin des quarts de finale et après la phase de groupe. De nouvelles règles arbitrales ont également été introduites, telles que la punition d’un carton rouge pour couvrir la bouche lors d’une altercation verbale et le compte à rebours de cinq secondes pour effectuer une touche ou un dégagement aux six mètres.

Coupe du monde 2026 : cartons rouges pour une bouche cachée, compte à rebours sur les touches… découvrez les règles choc et le programme des matchesLe Mondial débute ce jeudi 11 juin avec un alléchant Mexique-Afrique du Sud.

La France entrera en lice le 16 juin. En passant de 32 à 48 équipes, le règlement du Mondial a introduit des 16es de finale et plusieurs nouveautés arbitrales. Suivez le guide. Là où une couronne mondiale passait depuis 1998 par l’enchaînement de sept rencontres – trois matches de groupe puis un huitième de finale, quart, demi-finale et finale –, la phase à élimination directe comporte désormais une étape de plus, celle des seizièmes de finale.

Pour réduire les 48 sélections engagées à 32 dans cette phase couperet, il faut non seulement qualifier les deux premiers de chacun des 12 groupes – comme auparavant avec huit groupes –, mais également huit des meilleurs troisièmes. Les premiers de huit groupes (A, B, D, E, F, G, I – celui des Bleus – et L) croiseront ces huit meilleurs troisièmes, selon un tableau comprenant… 495 combinaisons, définies par la Fifa dans une annexe de son règlement.

Conséquence de cette compétition rallongée, les cartons jaunes n’ayant pas entraîné de suspension sont désormais annulés à deux reprises : à l’issue des quarts de finale, comme avant, mais également après la phase de groupe, limitant donc la gestion des joueurs avertis à trois rencontres consécutives. Réagissant fin avril à deux polémiques récentes-Benfica-Real et la finale de la CAN-, la Fifa a annoncé deux modifications des lois du football à compter du Mondial : tout joueur se couvrant la bouche lors d’une altercation verbale avec un adversaire sera puni d’un carton rouge, la même sanction guettant les joueurs quittant le terrain pour protester contre une décision arbitrale.

Pour dissuader les équipes de gagner du temps, les joueurs remplacés auront dix secondes pour quitter le terrain, sinon leur remplaçant devra attendre le premier arrêt de jeu survenu une minute après le changement pour entrer sur la pelouse. Par ailleurs, un nouveau compte à rebours de cinq secondes a été créé pour effectuer une touche ou un dégagement aux six mètres. En cas d’infraction, la touche sera inversée, et le six mètres se transformera en corner.

Le champ d’action de l’arbitrage vidéo est élargi : la VAR permettait jusqu’à présent de revoir l’action menant à un carton rouge direct, et il sera désormais possible de réévaluer un second avertissement entraînant une exclusion. Une révision pourra également intervenir si un corner est accordé à tort, à condition que cette intervention ne ralentisse pas la reprise du jeu. Coupe du monde 202





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