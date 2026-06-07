Coupe du monde 2026 : calendrier complet, format sur 48 équipes et diffuseurs à suivre

Découvrez le programme imprimable de la Coupe du monde 2026, les détails du nouveau format à 48 équipes, comment suivre le tournoi à la télévision, ainsi que les équipes qui affronteront la France dans le premier tour.

La Coupe du monde de football 2026 s'annonce comme le plus grand événement sportif de l'année, réunissant 48 équipes nationales sur un territoire tri‑national aux États‑Unis, au Canada et au Mexique.

Du 11 juin au 19 juillet, un calendrier dense de 104 matchs se déroulera dans seize stades emblématiques, offrant aux fans et aux médias un véritable spectacle mondial. Pour les passionnés qui souhaitent suivre chaque passage d'une manière claire et pratique, un nouveau graphique de programme a été mis en ligne. Ce diagramme, spécialement conçu à imprimer, résume l'intégralité du tournoi, montrant les dates, les heures et les stades de chaque rencontre.

Grâce à cette infographie, les supporters peuvent rapidement repérer les matchs qui les intéressent et marquer les moments clés. En bref, c'est l'outil idéal pour planifier la visite des matchs depuis vos villes hôtes comme Los Angeles, Mexico, Vancouver ou Boston. Mais ce n'est pas tout. La couverture médiatique du Mondial 2026 est vaste, et des chaînes comme M6, BeIN Sports et Canal+ proposeront en direct l'intégralité du tournoi.

Les téléspectateurs ont désormais la possibilité de suivre les équipes en temps réel, de regarder des analyses pré‑match et de consulter les fiches détaillées de chaque sélection nationale. En particulier, la France sera mise sous les feux de la rampe, et les fans pourront découvrir les adversaires potentiels pour le premier tour : Sénégal, Irak, Norvège, ainsi que d'autres équipes qui pourraient constituer une menace. Le nouveau format à 48 équipes a également suscité de nombreuses interrogations.

Pour faciliter la compréhension, des explications détaillées ont été publiées. Le groupe de première phase, la phase à élimination directe et la logique de distribution des places pour la compétition sont désormais clarifiées. Les supporters français et internationaux ont ainsi un aperçu complet des défis à venir.

Enfin, les stades sélectionnés sont équipés d'infrastructures modernes et de technologies de pointe, garantissant un environnement sûr et confortable pour les joueurs et les visiteurs. Les autorités organisatrices ont mis en place des protocoles stricts pour la santé, la sécurité et la logistique, afin d'assurer le bon déroulement du tournoi sur l'ensemble des territoires hôtes.

Résumé (en français) : La Coupe du monde 2026, du 11 juin au 19 juillet, se tient aux États-Unis, Canada et Mexique avec 48 équipes et 104 matchs. Un graphique imprimable permet de suivre le calendrier. Les chaînes M6, BeIN Sports et Canal+ diffusent le tournoi. La France affrontera notamment Sénégal, Irak et Norvège. Le format à 48 équipes est expliqué pour les fans





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