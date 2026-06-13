Coupe du monde 2026 : Brésil - Maroc, un choc alléant sans Neymar contre les demi-finalistes de 2022

Le Brésil, sans Neymar, affronte le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022, lors de la troisième journée de la Coupe du monde 2026 au MetLife Stadium. Découvrez les compos, les enjeux et le programme de cette rencontre très attendue.

Le Brésil affronte le Maroc ce samedi soir au MetLife Stadium d'East Rutherford, New Jersey, dans ce qui s'annonce comme l'une des affiches les plus captivantes de ce début de Coupe du monde 2026.

Ce match, prévu à minuit (heure française), oppose la Seleçao, dirigée pour la première fois par Carlo Ancelotti en grande compétition internationale, aux Lions de l'Atlas, demi-finalistes surprise du Mondial 2022 au Qatar. Les deux équipes présentent des的效果 notables. Du côté brésilien, Neymar est forfait, mais le groupe reste solide avec des titulaires indiscutables comme le gardien Alisson, le défenseur Marquinhos ainsi que les attaquants Raphinha et Vinicius Junior.

Ancelotti devra composer sans la star du PSG, ce qui n'enlève rien à l'expérience et à la qualité technique de l'effectif. En face, le Maroc a changé de sélectionneur après une fin de CAN 2025 chaotique, avec Mohamed Ouahbi qui remplace Walid Regragui.

Cependant, le noyau dur de l'équipe qui a réalisé l'exploit d'atteindre les demi-finales en 2022 est toujours présent. On retrouvera notamment Achraf Hakimi, le latéral du Paris Saint-Germain, qui sera un atout précieux en attaque et en contre. Le stade, qui accueillera la finale du Mondial le 19 juillet, promet une ambiance électrique pour ce choc entre le géant sud-américain et la surprise africaine.

La rencontre est diffusée sur beIN SPORTS et M6, et elle précède la retransmission du match 5 des finales NBA entre les Spurs et les Knicks. Ce Brésil-Maroc revêt une importance particulière dans un tournoi élargi à 48 équipes, car il oppose deux footballs différents mais toujours aussi attractifs. Pour le Brésil, il s'agit de confirmer son statut de favori malgré l'absence de Neymar et de lancer idéalement sa campagne.

Pour le Maroc, l'objectif est de répéter l'exploit de 2022 et de prouver que la demi-finale n'était pas un feu de paille. Les compositions d'équipe seront dévoilées en début de soirée, et elles devraient être sans grandes surprises, les deux entraîneurs ayant des schémas bien établis. Le match sera un duel tactiquement intéressant, entre le jeu technique et offensif brésilien et l'organisation défensive et les contres rapides marocains.

Le public new-yorkais, international et souvent fan de soccer, devrait répondre présent pour ce rendez-vous prestigieux. Ce sera aussi l'occasion de voir évoluer plusieurs stars de clubs européens que les supporters suivent toute l'année. Les deux équipes savent que chaque match de ce Mondial 2026 est crucial, surtout dans un groupe où la qualification se jouera à des détails.

Le Maroc, qui vient de terminer troisième de la dernière CAN, voudra montrer qu'il a relevé la tête après des mois difficiles. Le Brésil, quant à lui, veut effacer les doutes nés des éliminations précoces des précédentes Coupes du monde. Le coup d'envoi à minuit donnera le top départ d'une soirée footballistique qui s'annonce mémorable.

Les amateurs de ballon rond auront ensuite le plaisir de suivre la NBA avec les Spurs et les Knicks, faisant de cette nuit une véritable mara





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