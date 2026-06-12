Coupe du monde 2026 : avertissements sur les paris et succès mitigés pour l'ouverture

La Coupe du monde 2026 débute avec des records attendus de paris sportifs et des alertes des autorités françaises contre les conseils trompeurs. Le match d'ouverture au Mexique a été mouvementé, entre victoire inattendue, incidents et critiques de l'organisation.

La Coupe du monde 2026 a débuté jeudi soir par le match d'ouverture opposant le Mexique à l'Afrique du Sud au stade Azteca de Mexico.

Cette édition, comme les précédentes, attire des millions de téléspectateurs et, avec eux, une activité de paris sportifs massive. Les autorités françaises, notamment la DGCCRF et l'Autorité nationale des jeux (ANJ), ont lancé un avertissement commun aux parieurs concernant la prolifération de sites et d'influenceurs proposant des conseils en pronostics, souvent présentés comme des opportunités de gains rapides et substantiels.

Ces "tipsters", comme ils sont surnommés, utilisent les réseaux sociaux pour afficher un train de vie luxueux et promettre des rendements attractifs, que ces conseils soient gratuits ou via des abonnements payants. Les autorités rappellent que ces pratiques sont trompeuses et interdites depuis la loi de 2023 encadrant l'influence commerciale. En 2024, plusieurs contrôles ont été menés et des procédures pénales sont en cours.

L'exemple de l'influenceuse Maeva Ghennam, condamnée à un an de prison avec sursis et 150 000 euros d'amende, ainsi qu'une société de conseils sanctionnée de 80 000 euros, illustre la sévérité croissante des sanctions. La DGCCRF et l'ANJ rappellent également que seuls les sites de paris agréés par l'ANJ sont légaux en France.

Selon le cabinet H2 Gambling Capital, les mises mondiales pourraient atteindre 60 milliards de dollars, soit une hausse de 71% par rapport à 2022 et de 185% par rapport à 2018. Le match d'ouverture a été riche en événements, avec des buts, des cartons rouges et notamment la victoire surprise de la Corée du Sud face à la République tchèque.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par des bousculades à l'entrée d'une fan zone à Mexico, et un supporter a fait un arrêt cardiaque devant le stade, nécessitant une intervention rapide. Par ailleurs, des tensions sont apparues avec des critiques virulentes d'un champion du monde sur l'organisation du Mondial aux États-Unis, qualifiée de "raciste" et de "scandaleuse".

Les Bleus, quant à eux, ont choisi un campus universitaire comme centre d'entraînement pour des raisons de sécurité, notamment face aux drones et aux espions. Un détail anecdotique mais médiatisé concerne l'utilisation par un joueur français d'un objet futuriste valant plusieurs milliers d'euros lors de son voyage.

Enfin, une requête particulière d'une grande nation du Mondial, demandant l'installation d'un jacuzzi dans son hôtel, a aussi été rapportée. Le journaliste Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie, a reçu le soutien de Gianni Infantino, et l'arbitre somalien Omar Artan, renvoyé des États-Unis avant le début de la compétition, a été honoré par l'UEFA pour avoir dirigé le match PSG-Aston Villa





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