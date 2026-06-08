Coupe du monde 2026 : attention aux serpents !

Le camp d'entraînement de la Suisse est entouré de serpents à sonnette, ce qui a conduit l'équipe nationale à publier un avertissement sur ses réseaux sociaux. De nombreux promeneurs ont été mordus dans la zone.

La Coupe du monde 2026 a été marquée par plusieurs incidents, notamment la présence de serpents autour du camp d'entraînement de la Suisse . L'équipe nationale a publié un avertissement sur ses réseaux sociaux pour avertir les fans de la présence de nombreux serpents à sonnette dans la zone.

Le terrain d'entraînement de la Nati est situé à San Diego, en Californie, et il est tout proche de la zone de vie de ces animaux. De nombreux promeneurs ont été mordus dans les alentours, ce qui a conduit la Suisse à appeler à la prudence. L'équipe nationale commencera sa Coupe du monde face au Qatar ce samedi 13 juin, avant de défier la Bosnie-Herzégovine, le 18 juin, puis le Canada, le 24 juin





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