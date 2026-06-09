Coupe du monde 2026 :Analyse des prix des billets et records pour la phase de groupes

Une étude sur les prix des billets de la Coupe du monde 2026 révèle des écarts significatifs, avec un record à 17 199 euros pour Espagne-Uruguay. Pour l'équipe de France, les prix moyens en revente varient entre 1 084 et 1 518 euros, et le ticket le plus cher atteint 5 767 euros pour France-Norvège. Les différences entre pays hôtes et sélections sont examinées.

Une étude récente a analysé l'évolution des prix des billets pour la Coupe du monde 2026, en se concentrant particulièrement sur les matchs de la phase de groupes .

Les données révèlent des disparités importantes selon les équipes et les lieux de rencontre. Pour l'équipe de France, le prix moyen d'un billet en revente sur les plateformes officielles était de 1 084 euros en mai 2025, alors qu'il s'élevait à 1 518 euros en décembre 2024. Ces montants concernent les tickets pour les matchs des Bleus, qui évolueront aux États-Unis lors de la phase de groupes.

Parmi les grandes nations européennes, seule l'Allemagne affiche un prix moyen inférieur à celui de la France. Le record de vente pour un match de l'équipe de France est détenu par la rencontre France-Norvège du 26 juin, avec un ticket cédé à 5 767 euros. Pour France-Sénégal (16 juin), le record est de 4 683 euros, tandis que pour France-Irak (22 juin), le prix le plus atteint est de 980 euros.

Les variations spectaculaires s'expliquent par la demande, la localisation du match et l'adversaire. Les États-Unis, pays hôte avec le Canada et le Mexique, présentent le prix affiché moyen le plus bas pour la phase de groupes, à 878 euros, contre 910 euros pour le Canada et 1 668 euros pour le Mexique.

Le Mexique détient d'ailleurs le prix affiché moyen le plus élevé toutes équipes confondues, à 3 545 euros, et un prix minimum de 1 654 euros, bien supérieur aux 500 euros de la France. Sur l'ensemble de la phase de groupes, le billet le plus cher enregistré est pour le match Espagne-Uruguay, avec une transaction atteignant 17 199 euros à l'Estadio Akron au Mexique.

Cette première Coupe du monde à trois pays hôtes réunit 48 nations qualifiées et se déroule du 11 juin au 19 juillet 2025. D'autres actualités liées à l'événement sont également rapportées, comme le refus d'entrée sur le sol américain opposition à l'arbitre somalien Omar Artan, ou la plainte déposée par Michel Platini contre Gianni Infantino, président de la FIFA. Des tensions internes sont aussi évoquées dans le contexte de la préparation de certaines sélections





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