Coupe du Monde 2026 : Analyse des outsiders et favoris dans les groupes A, B, E et I

Préparez-vous pour la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Avec 48 équipes et 104 matchs, cette édition promet d'être historique. Les podcasts de l'After Coupe du Monde sur RMC décryptent les chances de plusieurs sélections. Au programme : la Corée du Sud et son objectif huitièmes de finale, le retour de la République Tchèque après 20 ans d'absence, l'Irak qui espère sa première victoire après 40 ans, l'Allemagne en quête de rédemption après deux échecs, et la Bosnie-Herzégovine en confiance après avoir éliminé l'Italie. Découvrez les joueurs clés, les sélectionneurs et les stratégies pour chaque équipe dans ces groupes équilibrés.

La Coupe du Monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette édition, marquée par un format inédit avec 48 équipes et 104 matchs, promet d'être historique.

Les podcasts de l'After Coupe du Monde, diffusés sur RMC, analysent chaque participant avec des experts. Aujourd'hui, plusieurs nations sont à l'honneur. La Corée du Sud, placée dans le groupe A aux côtés du Mexique, de l'Afrique du Sud et de la République Tchèque, vise les huitièmes de finale. Les Sud-Coréens comptent sur leurs stars, Son Heung-min et Lee Kang-in, pour créer la surprise.

Le sélectionneur Hong Myung-bo, après des résultats décevants précédents, cherche à réhabiliter son image et celle de l'équipe. Le niveau réel des Corinthians (Taeguk Warriors) reste une interrogation, mais leur expérience et leur détermination pourraient jouer en leur faveur. Dans le même groupe, la République Tchèque fait son retour après vingt ans d'absence. Qualifiés via les barrages européens, les Tchèques Héritent d'un groupe équilibré.

Bien que la génération dorée des Nedvěd, Rosický et Koller soit lointaine, des joueurs comme Patrik Schick et Pavel Šulc apportent du talent. L'ancien international Jaroslav Plašil souligne la difficulté de la tâche mais reste optimiste quant aux chances de progression. L'Irak, dans le groupe I avec la France, le Sénégal et la Norvège, effectue son grand retour après 40 ans d'absence.

Les Lions de Mésopotamie, après avoir éliminé la Bolivie en barrage intercontinental, espèrent enfin décrocher une première victoire en phase finale. Sous la direction de Graham Arnold, sélectionneur australien au profil intéressant, l'Irak mise sur son collectif et son mental pour surprendre. Le joueur clé reste à identifier, mais l'équipe a démontré une capacité à rivaliser. L'Allemagne, quadruple championne du monde, cherchera à effacer les échecs de 2018 et 2022.

Placée dans le groupe E avec le Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur, la Mannschaft part favorite. Julian Nagelsmann peut compter sur des talents comme Joshua Kimmich, Florian Wirtz et le gardien Manuel Neuer, de retour en sélection. La question du leadership et de la stabilité défensive se posera. Une élimination précoce serait inacceptable, mais les attentes restent mesurées.

Enfin, la Bosnie-Herzégovine, dans le groupe B avec le Canada, la Suisse et le Qatar, arrive en confiance après avoir éliminé l'Italie et le Pays de Galles aux tirs au but. Menée par Edin Dzeko, la sélection dirigée par Sergej Barbarez a les moyens de franchir le premier tour. La solidité défensive et l'efficacité offensive seront déterminantes. Chaque équipe présentée dispose d'atouts pour rivaliser, mais la concurrence sera rude dans des groupes souvent homogènes.

Les podcasts RMC décortiquent ces enjeux avec des invités spécialisés, offrant une analyse approfondie de chaque sélection avant le coup d'envoi de cette Coupe du Monde XXL.





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