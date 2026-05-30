Coupe du monde 2026 : 60 milliards de dollars de paris attendus, un jackpot pour les opérateurs

La Coupe du monde de football 2026 pourrait générer 60 milliards de dollars de paris légaux, selon H2 Gambling Capital. Avec 104 matches et 48 équipes, l'événement attire de nouveaux parieurs et intensifie la concurrence entre opérateurs.

La Coupe du monde de football 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, promet d'être un événement monumental pour les opérateurs de paris sportifs .

Avec 104 matches au programme, soit 40 de plus que lors de l'édition 2022 au Qatar, et 48 équipes participantes contre 32 précédemment, le nombre d'opportunités de parier explose. Selon une estimation du cabinet de conseil britannique H2 Gambling Capital, spécialisé dans les paris et jeux, les mises totales pourraient atteindre 60 milliards de dollars, soit une augmentation de 71% par rapport à 2022 et de 185% par rapport à 2018.

Cette progression spectaculaire s'explique par la multiplication des sites de paris légaux, l'élargissement des marchés régulés comme le Brésil depuis 2025, et l'engouement croissant pour les paris en ligne. H2 Gambling Capital précise que ces estimations ne concernent que les canaux légaux et n'incluent pas les plateformes de prédiction comme Polymarket, bien que leur popularité augmente, notamment aux États-Unis. La Fifa a d'ailleurs signé un partenariat avec ADI Predictstreet pour proposer des expériences de prédiction dynamiques.

Le Mondial 2026 est également un levier majeur pour attirer de nouveaux clients. Une étude de la plateforme de paiement Paysafe révèle que 19% des consommateurs qui suivront la compétition prévoient de placer leur tout premier pari en ligne pendant le tournoi, et que 60% des fans de la Coupe du monde ont l'intention de parier en ligne.

Betclic, l'un des principaux opérateurs français, envisage un million de joueurs actifs supplémentaires sur l'ensemble de ses marchés, qui incluent la France, le Portugal, la Pologne, Malte et la Côte d'Ivoire. En France, le marché des paris sportifs en ligne a déjà progressé de 10,4% sur un an en 2025, atteignant 1,77 milliard d'euros de produit brut des jeux.

Le PMU, autre acteur historique, voit un double enjeu : développer son activité de paris sportifs tout en attirant de nouveaux parieurs vers le pari hippique, son cœur de métier. Actuellement, 30% des parieurs sportifs en ligne du PMU découvrent les paris hippiques grâce à cette offre.

Cependant, cette effervescence suscite des inquiétudes. En février 2026, l'Autorité nationale des jeux (ANJ) a appelé les opérateurs à modérer la pression publicitaire, après avoir constaté une forte augmentation de leurs budgets promotionnels justifiée par la Coupe du monde. La concurrence s'intensifiera avec l'arrivée le 27 mai du britannique Bet365, qui rejoint les 17 opérateurs en ligne agréés et les deux opérateurs sous droits exclusifs, FDJ United et PMU.

Betclic se dit confiant grâce à son partenariat avec l'équipe de France, mais le parcours de cette dernière sera déterminant. Selon H2 Gambling Capital, en 2022, la France avait concentré 29% du total des mises sur les sept matches qu'elle a disputés. Lors de la finale France-Argentine, les mises en point de vente FDJ avaient atteint 51 millions d'euros. L'impact de la performance des équipes nationales sur l'activité de paris est donc crucial.

Au-delà des enjeux économiques, cet événement soulève des questions sur la régulation et la protection des consommateurs face à l'explosion des offres de paris





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