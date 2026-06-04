Après les incidents survenus à Agen suite à la victoire du PSG en Ligue des champions, les professionnels du quartier du Gravier se montrent optimistes pour la Coupe du monde, anticipant des festivités plus familiales et bon enfant. La mairie, quant à elle, renforce les mesures de sécurité.

La victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, ce samedi 30 mai, a déclenché des incidents inattendus à Agen . Jets de pierre, policier blessé, chaises projectiles, vitrine dégradée...

Ces scènes de chaos ont marqué les esprits et interrogent à l'approche d'un autre événement planétaire du football : la Coupe du monde, qui débute le 11 juin et se termine le 19 juillet. Dans le quartier du Gravier, épicentre des débordements, les cafetiers se montrent néanmoins sereins. Ils estiment que la compétition à venir, plus familiale et bon enfant, ne devrait pas connaître les mêmes excès que la victoire du club parisien.

Pourtant, les images des violences sont encore frappantes : pare-brise éclaté, voiture de police caillassée, départs de feu évités de justesse. Alban Lapeyre, organisateur du festival des Folies Vocales, dont le matériel a été détruit, parle d'un constat de violence gratuite et d'une équipe abasourdie. La municipalité, she, ne prend pas la situation à la légère. Dominique Stoll, adjoint au maire à la sécurité, exprime sa surprise face au déferlement, bien qu'une certaine nervosité ait été anticipée.

Des réunions de coordination avec la police nationale et la justice sont prévues pour adapter les effectifs, notamment lors des matchs à enjeu de l'équipe de France. Les 27 policiers municipaux seront déployés à des endroits stratégiques. Les professionnels du secteur, comme l'établissement L'Indé, misent sur l'expérience des Coupes du monde précédentes, en 2018 et 2022, qui s'étaient déroulées sans incident majeur.

Ils rappellent que la Ligue des champions, avec son caractère plus urbain et passionnel, génère souvent plus d'émotions exacerbées. La Coupe du monde, quant à elle, attire un public plus large et familial. Même si la France progresse dans la compétition, les célébrations devraient rester joyeuses mais pacifiques.

Cependant, le premier match des Bleus, le mardi 16 juin à 21 heures contre le Sénégal, sera surveillé de près. L'objectif affiché est d'éviter une repetition des scènes du 30 mai et de garantir la sécurité des habitants et des visiteurs pendant toute la durée de la fête footballistique





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