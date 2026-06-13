Coupe du monde 2002 : un patrimoine national au Sénégal

La Coupe du monde 2002, marquée par la victoire du Sénégal contre la France et un parcours historique en quarts de finale, est désormais inscrite au patrimoine national sénégalais. Cet événement est vécu comme une deuxième indépendance et se transmet de génération en génération.

Au Sénégal , la Coupe du monde 2002 est bien plus qu'un simple événement sportif : elle est désormais inscrite au patrimoine national . La victoire historique contre la France en match d'ouverture (1-0) et le parcours jusqu'en quarts de finale ont marqué les esprits et se transmettent de génération en génération.

Cette épopée asiatique est devenue un symbole de fierté et d'unité nationale, comparable à une deuxième indépendance pour de nombreux Sénégalais. Dans les rues sablonneuses de Yoff, un quartier de Dakar, un collectionneur passionné nommé Assane a transformé sa maison en musée du football. Il expose fièrement des maillots encadrés, des ballons de toutes les Coupes du monde, et même une réplique du trophée de la Ligue des champions.

Pour lui, chaque objet raconte une histoire, notamment ce maillot qui relie 2002 au Mondial américain. Il affirme que sans comprendre ce que représente cette victoire contre l'ancien colonisateur, on ne peut saisir l'âme du Sénégal. Les souvenirs de cette matinée du 31 mai 2002 restent gravés : les cours annulés, les rassemblements devant les écrans, la liesse populaire avec des poulets et des coqs brandis comme des trophées. La transmission s'est faite naturellement.

Les jeunes générations, même celles nées après 2002, connaissent par cœur les exploits des Lions de la Teranga. Cheikh Patrick Rebeiz, tout juste diplômé, raconte comment son grand-père lui parlait de ces matches à des horaires étranges. Il avoue avoir porté le numéro 11 d'El Hadji Diouf lors de matches interclasses et s'être battu pour le conserver.

Assane confirme que Diouf et Khalilou Fadiga restent des icônes intemporelles : si l'un d'eux apparaissait dans un quartier, ce serait la folie, contrairement aux joueurs actuels, à l'exception de Sadio Mané. Ces héros ont mis le Sénégal sur la carte du monde et renforcé la fierté nationale. Aujourd'hui, les restaurants installent des écrans géants pour les matchs, mais tout a commencé en 2002.

Chaque Sénégalais a une anecdote à partager, comme cette mère de famille qui raconte 2002 à ses jumelles et à son fils, sortant des vidéos pour leur montrer Diouf et Fadiga. Elle se souvient des nuits à se lever à 4 heures pour les matches, des cris et des danses dans toute la maison. Cette épopée a uni le pays au-delà des frontières, des ethnies et des religions, créant des moments forts que personne n'oubliera





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