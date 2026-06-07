Coupe des Landes : la Chalosse rejoint la victoire

La Coupe des Landes rejoindra la Chalosse pour un an, le plus grand bonheur de l'ASCH. Les Chalossais ont remporté la rencontre contre l'Adour Dax, battus de moins de dix minutes. Les joueurs rayonnent de bonheur et de sueur, mais pas seulement. Ils ont vécu une saison intense et ont su mieux négocier les moments charnières pour remporter la Coupe des Landes.

Thibault Dabadie, Sébastien Ruop et Théo Larrey exultent : la Coupe des Landes va rejoindre la Chalosse pour un an, pour le plus grand bonheur de l’ ASCH .

Les Chalossais ont mené moins de dix minutes sur l’ensemble d’une rencontre âpre face à l’Adour Dax : l’entame de la rencontre et… à la toute fin (76-77). Les voilà sacrés pour la cinquième fois de l’histoire du club’est un plaisir intense dont on ne se lasse pas. Pas possible. Jamais tout à fait identique, toujours unique.

L’ASCH a remporté samedi, face à l’Adour Dax, sa cinquième Coupe des Landes, 13 ans après son dernier sacre. Une éternité.

« Toujours copiés, jamais égalés », clamait une pancarte dans le public des arènes. « Jamais copieur, toujours vainqueur », lui répondait une autre, en diagonale, tandis que les deux kops de supporters se défiaient pour savoir qui remporterait ce duel de Nationale 2 toujours indécis et serré. Pour les deux équipes, ce dernier match de la saison devait la rehausser de mille saveurs, alors que le championnat avait comporté peu d’occasions de s’enthousiasmer.

Ce sont ceux qui y ont le plus peiné qui ont été récompensés. La prime aux plus endurants. Aux plus résilients. L’Avenir a su mieux négocier les moments charnières pour venir à bout de l’ADLB, ce samedi soir dans les arènes de Gamarde au terme d’un combat physique intense (76-77).

Non, on ne se lasse jamais de ce plaisir intense. Il suffit de regarder le visage de Rémy Condéranne, de Sébastien Ruop, qui y avaient déjà goûté, à cette ivresse folle d’une soirée hors du temps. Ils rayonnent de bonheur, luisent de sueur mais pas seulement. La Coupe des Landes, le premier l’a remportée en 2023 avec le Réal Chalossais face… à l’ASCH.

Le second l’a soulevée pas plus tard que l’an dernier, avec l’ESMS, conclusion heureuse d’une véritable quête pour un club souvent tout près, jamais sacré.

« C’est totalement différent mais tout aussi magnifique », s’enthousiasme l’ailier. « C’est magique », préfère son entraîneur. Magique, dans tous les sens du terme.

« La Coupe des Landes, c’est irrationnel ! », ne pouvait-il que répéter à chaud. Vincent Fandelet, regard écarquillé, pansement ensanglanté sur le front, semble sortir tout droit d’un ring de boxe, une main sur sa médaille, l’autre tendue vers sa petite fille qui, elle non plus, n’en revient pas de voir une chose aussi brillante.

« Moi, je suis arrivé en début de saison et on m’avait dit que cette compétition était irrationnelle : eh bien, je l’ai vécu de l’intérieur, je l’ai vu de mes propres yeux ! Franchement, on revient des enfers ! La nuit va être courte, ou longue, je ne sais pas : en fait, il n’y aura pas de nuit », tranche-t-il. Irrationnel.

Vincent Fandelet, regard écarquillé, pansement ensanglanté sur le front, semble sortir tout droit d’un ring de boxe, une main sur sa médaille, l’autre tendue vers sa petite fille qui, elle non plus, n’en revient pas de voir une chose aussi brillante.

« Moi, je suis arrivé en début de saison et on m’avait dit que cette compétition était irrationnelle : eh bien, je l’ai vécu de l’intérieur, je l’ai vu de mes propres yeux ! Franchement, on revient des enfers ! La nuit va être courte, ou longue, je ne sais pas : en fait, il n’y aura pas de nuit », tranche-t-il.

Il prolonge, tournant la tête en tous sens comme pour n’enivrer de mille émotions : « On a vécu tellement de choses cette année… Ça n’a pas toujours été facile. Mais on s’était dit qu’on voulait faire quelque chose ensemble, on s’était fait une promesse et on l’a tenue.





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