Coupe des Capitaines : Les joueurs de l'équipe Est ont renversé la situation

L'équipe Est, emmenée par Raphaël Jacquelin, a remporté la première édition de la Coupe des Capitaines en dominant l'équipe Ouest de Grégory Havret sur le score de 10-6. Inspirée de la Ryder Cup, la Coupe des Capitaines opposait huit joueurs de l'est de la France à huit joueurs de l'ouest à travers des foursomes, des fourballs puis huit simples décisifs disputés ce samedi.

Les joueurs de l'équipe Est ont renversé la situation lors des simples disputés samedi à Seignosse . Inspirée de la Ryder Cup , la Coupe des Capitaines opposait huit joueurs de l'est de la France à huit joueurs de l'ouest à travers des foursomes, des fourballs puis huit simples décisifs disputés ce samedi.

Dès les premières heures de la matinée, le ton était pourtant détendu. Sur le practice, les plaisanteries et les chambrages fusaient encore entre joueurs des deux équipes. Mais à mesure que l'heure du départ approchait, la concentration reprenait ses droits. Les encouragements des capitaines et vice-capitaines accompagnaient chaque partie, tandis qu'un public nombreux suivait les matches sur les fairways vallonnés de Seignosse.

Sur le terrain, l'Est a progressivement renversé la situation. Invaincu tout au long du week-end, Mathieu Decottignies-Lafon a de nouveau répondu présent. Appelé en renfort au dernier moment pour remplacer Martin Couvra, le Nordiste a apporté un point précieux à son équipe et terminé la compétition avec un bilan remarquable. Charles-Henri Quelin a lui aussi joué un rôle important dans le succès de l'Est.

L'amateur, intégré à une équipe composée majoritairement de professionnels du DP World Tour, a remporté son simple après avoir déjà contribué la veille au succès de son équipe. Au-delà des résultats, c'est surtout l'ambiance autour des parties qui l'a marqué : 'Le truc que j'ai vraiment apprécié ici, c'est pour le public. Les gens sont au milieu des fairways, tout près des joueurs. Cette proximité n'a pas de prix.

' Romain Langasque a pris part à la première Coupe des Capitaines ce week-end. Un sentiment partagé par Romain Langasque, impressionné par l'accueil réservé à cette première édition. À mesure que la journée avançait, la tension est montée d'un cran. Chaque putt semblait pouvoir faire basculer la rencontre.

Finalement, c'est David Ravetto qui a offert le point décisif à l'Est en dominant Antoine Rozner dans l'un des derniers matches encore en cours, déclenchant les célébrations de toute son équipe avant même la fin de certaines parties. Cette intensité n'a pourtant jamais effacé l'esprit de camaraderie qui avait marqué toute la semaine. Un équilibre que beaucoup de joueurs ont particulièrement apprécié. Un succès qui dépasse le résultat sportif.

Plus qu'un simple résultat, cette première édition a surtout confirmé l'engouement suscité par ce format inédit. L'affluence observée tout au long du week-end et la diffusion des simples sur Canal+ ont également témoigné de l'intérêt grandissant autour de l'événement. Pour Raphaël Jacquelin, l'objectif dépassait largement le simple cadre sportif.

'C'était l'opportunité de montrer l'ambiance, de montrer la qualité de jeu et notre passion. ' Même dans la défaite, Grégory Havret retenait surtout la réussite de l'événement. Le capitaine de l'Ouest saluait l'engagement de tous les joueurs tout au long du week-end et l'intensité des rencontres disputées à Hossegor puis Seignosse.

'Les joueurs ont vraiment joué le jeu. Ils étaient extrêmement concentrés, tous avec l'envie débordante de ramener ce premier titre. Ce sont aussi des moments de compétition comme celui-ci dont on a besoin pour aider notre sport à grandir. Donc oui, le golf français a gagné cette semaine.





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