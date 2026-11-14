Coupe de Normandie : Bilan du 3e tour et programme du FC Offranville en R3

Découvrez les résultats du 3e tour de la Coupe de Normandie et le programme spécifique du FC Offranville en Régional 3. Analyse des enjeux et des prochains défis pour les clubs normands.

Le troisième tour de la Coupe de Normandie a marqué les esprits ce week-end en Seine-Maritime, offrant une opportunité cruciale aux clubs locaux de confirmer leur statut ou de se relancer. Alors que la compétition régionale reprend ses droits, plusieurs formations dieppoises et du pays de Bray se sont inclinées ou ont dû lutter pour leur survie dans la compétition. Parallèlement, le FC Offranville profite de cette période pour mettre à jour son calendrier en Régional 3, affichant une forme solide qui contraste avec les difficultés rencontrées par d'autres équipes de la zone.

Résultats marquants et éliminations des clubs dieppois

Le sort des clubs de l'agglomération dieppoise a été sévère lors de cette journée. L'US Luneray a subi une défaite notable à Caucriauville, s'inclinant sur le score de 3 buts à 1. Cette performance intervient après un revers récent dans le derby local contre l'équipe B de Dieppe, plaçant les Luneraysiens dans une position délicate pour la suite de leur saison.

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La situation est encore plus critique pour la JS Saint-Nicolas-d'Aliermont Béthune (JSSNAB). L'équipe, qui évoluait sur le terrain du Plateau-Foucarmont-Réalcamp, a été battue par l'Olympia'Caux sur le score minimal de 1 but à 0. Cette défaite s'ajoute à une série négative de trois revers consécutifs en championnat, ce qui met fortement à mal la confiance des joueurs et de l'encadrement technique de l'équipe.

Enjeux stratégiques et attentes pour les rencontres restantes

Malgré ces défaites, quelques clubs maintiennent leur espoir de qualification grâce à des performances récentes. L'Entente Vienne-et-Saâne continue de surprendre en restant invaincue. Après une victoire face au Plateau-Foucarmont-Réalcamp et un nul 2-2 contre le Stade de Grand-Quevilly, l'équipe se rend à Montivilliers dimanche à 14 h 30. Elle y affrontera une formation de Régional 3 qui a déjà battu Luneray en Coupe de France cette saison, un déplacement exigeant qui testera la résilience de Vienne-et-Saâne.

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De même, l'US Criel aborde son déplacement à Saint-Étienne-du-Rouvray avec un moral retrouvée. Les Crielois viennent de décrocher leur première victoire en championnat en battant le Grand-Quevilly B 2 buts à 1. Ce match, prévu dimanche à 14 h 30, oppose deux équipes de la même poule de Régional 3 et constitue une occasion idéale pour Criel de confirmer cette éclaircie et de gagner en confiance.

Analyse tactique : Le match en retard du FC Offranville

Le programme du FC Offranville se distingue nettement de celui de ses voisins immédiats. Les hommes de Fred Boulan ne disputent pas de match de Coupe ce week-end mais profitent d'une rencontre en retard de Régional 3. Ils se déplacent samedi à 18 h sur le terrain du Grand-Quevilly B. Cette rencontre permet au club offranvillais de creuser l'écart en tête du classement, une avance qu'il cherche à consolider.

La forme actuelle du FC Offranville est tout simplement remarquable pour le niveau du championnat. Les joueurs ont remporté leur dernier match contre Saint-Pierre-de-Varengeville sur le score de 1 but à 0. Ce résultat s'inscrit dans une série parfaite de six victoires en six rencontres disputées cette saison. Cette régidité est d'autant plus impressionnante que leur solidité défensive est intacte sur le plan récent.

Statistiques clés et perspective d'avenir

La force du FC Offranville réside dans sa capacité à garder sa cage inviolée. Lors de leurs quatre dernières sorties en championnat, les Offranvillais n'ont encaissé aucun but. Cette performance défensive, combinée à leur attaque efficace, crée un écart significatif avec les poursuivants directs. Face à une réserve quevillaise récemment battue par Criel, l'objectif est clair : prolonger cette série invaincue.

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Parallèlement, le Neuville AC prépare sa confrontation à Héricourt dimanche à 14 h 30. Après avoir éliminé Rouen Sapins 2-1 au tour précédent, les Neuvillais affrontent une équipe de Départemental 2. Bien qu'ils partent avec un avantage hiérarchique, la prudence reste de mise contre un adversaire en forme qui a enchaîné trois larges victoires en championnat.

Ce tournoi met en lumière la diversité des situations sportives en Seine-Maritime. Entre les équipes en crise comme la JSSNAB et les formations en pleine ascension comme le FC Offranville, chaque rencontre compte doublement. Les résultats de ces prochains jours détermineront non seulement la suite de la Coupe de Normandie, mais aussi la dynamique du championnat pour les mois à venir.