Coupe de France : Quimper prive Bordeaux-Mérignac d'un exploit

Les joueuses de Bordeaux-Mérignac ont perdu en demi-finale de la Coupe de France face à Quimper, malgré une bonne position initiale. Quimper a profité de l'implication de Madsen pour remporter la victoire en cinq sets.

Les joueuses de Bordeaux-Mérignac ont laissé échapper leur rêve d'une belle épopée en Coupe de France mardi soir, s'inclinant face à Quimper en cinq sets (3-2). Malgré une domination apparente aux deux premiers sets, les Burdis ont été rattrapées par les Bretonnes, qui ont profité de la force de frappe de la Finlandaise Madsen (31 points) pour remporter la victoire.

Comme lors du match aller dans le Finistère, les joueurs de Bordeaux-Mérignac avaient semblé en route vers une victoire facile en trois sets. Emmenées par la puissance de frappe de Monika Salkute, elles avaient pris les devants rapidement, profitant des difficultés de Daria Kaplanska à la réception pour mener de 6 points (16-10). Elles remportèrent ce set 25-19, s'engageant sereinement dans la deuxième manche (11-4). Mais un arbitrage vidéo en leur défaveur à 14-9 a-t-il brisé leur élan ? Les Burdis semblent ne jamais se remettre de ce qu'elles considéraient comme une injustice. Elles ont été peu à peu rattrapées, prenant 3 aces de Madsen, pour un incroyable 2-9, avec l'égalisation des visiteuses. « On était sur un faux rythme », a déclaré Guillaume Condamin. « Et d'un coup, Quimper, qui n'avait pas de jeu, s'est réveillé. On a été surpris et on y arrivait plus. On a eu du mal à garder notre lucidité. » Subitement euphoriques, les Bretonnes ont joué un troisième set idéal, face aux Burdis désemparées qui, certes, ont réagi dans la quatrième manche, arrachant le droit de jouer le tie-break. Mais trois attaques de Madsen, un smash de Salkute trop long, ont offert un avantage précieux de trois points aux joueuses bretonnes. À 4-1 en leur faveur, elles savaient qu'elles ne pouvaient plus perdre.





