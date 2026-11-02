Coupe de France 2026 : Le Sablé FC organise un bus pour affronter Buxerolles

Le Sablé FC se déplace à Buxerolles le 14 novembre 2026 pour le 7e tour. Le club organise un transport collectif à 20 euros pour les supporters.

Le Sablé FC a officiellement confirmé son déplacement pour le 7e tour de la Coupe de France qui aura lieu le samedi 14 novembre 2026. Le club sarthois devra s'imposer chez l'US Buxerolles, situé près de Poitiers dans la Vienne, pour poursuivre sa route dans la compétition. Pour faciliter l'accès à ce match, l'entité sportive a mis en place un service de bus dédié aux fidèles supporters.

Calendrier et logistique du déplacement

L'événement se déroulera le 14 novembre 2026, date à laquelle le Sablé FC quittera le département de la Sarthe pour se rendre en Nouvelle-Aquitaine. Le club précise que le départ depuis le stade Rémy-Lambert est fixé à 14 heures. Cette organisation vise à rassembler la communauté locale autour de l'équipe masculine.

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Le tarif pour ce voyage est fixé à 20 euros par personne. Cette somme couvre exclusivement le transport collectif et l'entrée sur le site de la rencontre. Le Sablé FC demande aux supporters de se conformer à cette participation financière pour garantir la disponibilité des places dans le car. L'objectif est d'assurer une logistique fluide pour l'ensemble des participants.

La dernière équipe sarthoise en lice

Le Sablé FC constitue actuellement le dernier club de la Sarthe encore actif dans cette édition de la Coupe de France. Cette situation confère à l'équipe une importance symbolique majeure pour la région. Les supporters espéraient vivement accueillir l'adversaire sur leur terrain, mais le tirage au sort a favorisé le déplacement à l'extérieur.

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Le club a toutefois tenu à maintenir l'ambiance de supporter dans le bus afin de compenser l'absence de match à domicile. Cette décision permet de créer une solidarité particulière autour de l'équipe lors de ce déplacement lointain. Le club met un point d'honneur à offrir cette opportunité aux fans qui ne pourraient pas voyager autrement.

Enjeux et perspectives pour la suite

Une victoire contre Buxerolles permettrait au Sablé FC d'accéder au tour suivant de la compétition. Le prochain adversaire sera déterminé par le résultat du match opposant Le Poiré-sur-Vie, club de National 1, à l'USSA Vertou, club de National 2. Cette perspective ajoute une couche de tension à la rencontre du 14 novembre 2026.

La qualification pour le 8e tour représenterait une performance historique pour le club. Le Sablé FC doit rester concentré sur la performance sportive et logistique de ce déplacement. La réussite de l'organisation du car est une première étape cruciale pour l'avenir du projet sportif de la saison.