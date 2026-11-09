Coupe de courant M6 : Julien Courbet déplace Ça peut vous arriver sur RTL

Une panne d'électricité à Neuilly-sur-Seine a empêché Julien Courbet d'animer Ça peut vous arriver sur M6 le 9 novembre. L'émission a été retransmise en direct depuis RTL.

La chaîne de télévision française M6 a subi une interruption d'antenne majeure ce lundi 9 novembre au matin, empêchant son animateur vedette de diffuser son émission en direct. Julien Courbet, habituellement présent pour présenter Ça peut vous arriver, a été contraint d'annuler son apparition sur la Six en raison d'une coupure d'électricité imprévue. Cet incident technique a forcé toute l'équipe à se déplacer rapidement vers un lieu alternatif pour continuer le programme.

La panne bloque les studios de M6 à Neuilly

Une importante coupure de courant a touché le quartier de Neuilly-sur-Seine, zone géographique où sont implantés les locaux de la chaîne M6. Cette panne technique s'est produite à partir de 8h50, soit moins d'une heure avant le début prévu de l'émission. Les installations de la chaîne ont été complètement privées d'énergie, rendant toute production audiovisuelle impossible sur les lieux habituels. Les techniciens et présentateurs ont dû faire face à cette situation inattendue qui bloquait toute opération normale.

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L'animateur annonce le déplacement vers la radio

Quelques minutes avant l'heure de lancement, Julien Courbet a pris la parole directement sur les réseaux sociaux pour informer ses spectateurs de la situation critique. Il a publié une vidéo filmée dans la rue, aux côtés de sa collègue et collaboratrice Céline, pour expliquer les raisons du déplacement. L'animateur de 61 ans a confirmé qu'une panne totale affectait les studios de la chaîne, nécessitant une adaptation immédiate du planning de diffusion. Il a annoncé que l'émission serait diffusée sous forme de rediffusion sur M6 le même matin pour compenser l'absence du direct.

Une transition d'urgence vers les ondes de RTL

Face à l'incapacité de diffuser à la télévision, l'équipe a fait le choix stratégique de rejoindre les locaux de la station de radio RTL. Cette radio partenaire a accueilli l'équipe d'urgence pour assurer la continuité du programme. Julien Courbet a explicitement déclaré qu'ils allaient faire l'émission en direct sur RTL. Cette migration technologique a permis de ne pas couper le lien avec le public, transformant un échec technique en une expérience radiophonique inhabituelle pour la chaîne télévisée.

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Le ton humoristique préserve l'esprit de l'émission

Malgré ce bouleversement logistique de dernière minute, l'animateur n'a rien perdu de son sens de l'humour bien connu du grand public. À son arrivée sur les ondes de la radio, il a accueilli son auditoire avec une chaleur et une légèreté inhabituelles pour ce genre de crise technique. Il a fait une référence ironique à l'accueil, déclarant qu'ils s'offraient l'asile sur cette station partenaire. Cet accueil chaleureux de l'équipe de RTL a permis de maintenir une connexion positive avec les téléspectateurs et auditeurs.

Continuité du programme et retour à la normale

L'émission Ça peut vous arriver a ainsi pu être suivie en direct sur la fréquence radio dès 9h30, heure de lancement initialement prévue pour la télévision. Tandis que Julien Courbet animait depuis les studios de la radio, les téléspectateurs de M6 devaient se contenter de rediffusions des épisodes précédents. Ce incident souligne la vulnérabilité des infrastructures de production face aux pannes locales, mais aussi la capacité de l'équipe à s'adapter rapidement. L'émission a conservé son identité malgré le changement de support technique, assurant la fidélité de son audience habituelle.