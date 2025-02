Coup Sec contre le Trafic de Drogue à Nancy

Une opération policière d'envergure a permis de démanteler un réseau de trafic de drogue actif dans la région de Nancy. La saisie de 57 kg d'héroïne et l'interpellation de 14 personnes, dont sept placées en détention provisoire, démontrent l'efficacité de cette action. L'opération vise à affaiblir le trafic dans la zone de Nancy et à prévenir les tentatives de réimplantation des réseaux.

Une opération d'envergure a été menée contre le trafic de drogue dans la région de Nancy , portant un coup sévère aux réseaux impliqués. Le 3 février, une centaine de fonctionnaires, incluant le Raid de Nancy et l'Unité d'Investigation Nationale (UIN) de Nanterre, ont mené une intervention spectaculaire. Cette opération a permis de saisir 57 kg d'héroïne et de démanteler deux laboratoires de coupe et de conditionnement.

14 personnes, onze hommes et deux femmes âgées de 18 à 33 ans, ont été interpellées lors de cette action et présentées devant le juge d'instruction. Sept d'entre elles ont été placées en détention provisoire tandis que cinq autres sont sous contrôle judiciaire. Une treizième personne attend sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, tandis qu'une dernière a été mise hors de cause et relâchée. Frédéric Laissy, directeur interdépartemental de la police nationale de Meurthe-et-Moselle, a déclaré que l'opération visait à « taper dans la fourmilière d'un quartier qui était en souffrance », en référence au plateau de Haye, situé à Laxou, en banlieue de Nancy, un lieu considéré comme un point névralgique du trafic. Cette zone a immédiatement été la cible de tentatives de réimplantation de la part des trafiquants après l'opération. L'enquête, initiée en mai dernier, a révélé une organisation criminelle structurée avec une répartition précise des rôles, allant des livreurs aux standardistes. Le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste, a précisé qu'un « point de deal fructueux » avait été identifié, avec des ventes au détail et en semi-gros à des consommateurs-vendeurs. Par ailleurs, la police a saisi près de 90 000 euros en espèces, des montres de luxe ainsi que plusieurs armes, dont une classée comme arme de guerre. Un des suspects, jugé dangereux, a été arrêté avec un revolver chargé sur sa table de nuit. Selon le parquet, sept des suspects avaient déjà été condamnés pour des affaires de stupéfiants. Une seule personne reste encore recherchée. « Une opération de cette ampleur déstabilise le marché de la drogue », a souligné le procureur, ajoutant que les contrôles de police se poursuivraient pour « éviter les répliques ».





Trafic De Drogue Nancy Raid Saisie Démantelement Arrestations Police

