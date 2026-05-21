Coup de pouce maternel : les grands-parents font la différence

Lorsque les enfants sont en difficulté, les grands-parents se prêtent souvent à un rôle protecteur, apaisant le quotidien et transmettant des valeurs familiales.

En France, environ 70 % des enfants garderaient un lien régulier avec au moins un grand-parent, et près de 80 % des aînés apporteraient un soutien fréquent à leurs petits-enfants.

Loin de se limiter aux sorties au parc ou aux gâteaux du mercredi, l'influence des grands-parents sur leurs petits-enfants façonne la manière dont ces derniers se sentent aimés, en sécurité et reliés à leur histoire. Les psychologues décrivent des figures à la fois solides et disponibles, qui comptent parfois autant qu’un deuxième foyer émotionnel.

"Les grands-parents jouent souvent un rôle unique et déterminant dans la vie d'un enfant", explique le Dr Ernesto Lira de la Rosa, psychologue et conseiller médias de la Hope for Depression Research Foundation. Il décrit une présence rassurante, moins centrée sur la discipline que celle des parents, mais très disponible émotionnellement et riche en histoires familiales. Pour beaucoup de familles, ce sont eux qui transmettent valeurs, souvenirs et sentiment d'appartenance. Leur secret tient à dix attitudes toutes simples.

Pourquoi les grands-parents comptent tant pour les enfants Les chercheurs en psychologie de la famille parlent souvent de base de sécurité. Un grand-parent disponible offre un endroit où l'enfant peut déposer ses peurs et ses questions, sans enjeu de notes ni de punitions. Des travaux français et une étude publiée dans le journal scientifique Journal of Family Issues relient cette présence régulière à une meilleure estime de soi, plus de confiance et un bien-être durable à l'âge adulte.

Dans les périodes de séparation, de maladie ou de tensions à la maison, ce rôle devient encore plus précieux. Un grand-parent posé, présent quoi qu'il arrive, peut apaiser un quotidien chaotique. Qu'il s'agisse de partager du temps, de garder son calme face aux colères, d'ndtériorer avec l'enfant, de raconter la famille ou de maintenure des rituels familiaux simples, ces gestes contribuent à renforcer l'influence des grands-parents.

Cependant, des psys alertent sur ce qui peut casser ce lien : disputes avec les parents devant l'enfant, critiques, secrets autour des règles. Les grands-parents devraient éviter les désaccords devant les enfants afin de prévenir tout conflit de loyauté ou toute confusion. Dix attitudes pour renforcer l'influence des grands-parents Inclinaison : supporter les choix des parents. Temps partagé : passer du temps de qualité avec son petit-enfant. valorisation des efforts avec des mots gentils. présence rassurante, émotionnellement disponible.

Incitaer la curiosité en lisant, en bricolant ou en se dialogue avec l'enfant. garder son calme face aux colères. servie de modèle de gentillesse. raconter l'histoire familiale. créer des rituels familiaux simples. offrir un amour inconditionnel : "aimez-les pour ce qu'ils sont"





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