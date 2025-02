Coup de poing historique contre la mafia sicilienne à Palerme

Plus de 180 membres de la mafia, dont de hauts dirigeants, ont été arrêtés mardi lors d'une opération de grande envergure contre les organisations mafieuses à Palerme. Cette opération représente le plus grand succès des autorités italiennes contre la mafia depuis les années 1980.

Mardi 11 février, plus de 180 membres de la mafia ont été arrêtés, principalement à Palerme , la capitale de la Sicile. Cette opération, menée par les carabiniers, représente le coup le plus important porté aux organisations mafieuses locales depuis les années 1980. 1 200 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour cette vaste opération coordonnée par le parquet de Palerme .

Les personnes arrêtées ou interpellées sont accusées de tentative d'homicide, d'association mafieuse, d'extorsion et de trafic de drogue. Le communiqué des carabiniers précise que l'objectif de l'opération est de démanteler les clans mafieux à Palerme et ses environs. L'enquête a également révélé que certains boss mafieux incarcérés possédaient des téléphones portables cryptés introduits illégalement dans leurs cellules, leur permettant de transmettre des ordres et de gérer leurs activités de trafic.L'opération, qui a également touché d'autres villes italiennes, est considérée comme un succès majeur contre la mafia sicilienne, connue sous le nom de Cosa Nostra. La presse italienne rapporte des tensions entre les anciens dirigeants traditionnels de la mafia et les nouvelles générations, qui adoptent des pratiques différentes. Des enregistrements judiciaires publiés par les journaux parlent d'une nouvelle génération de mafieux qui se montre plus modérée et moins violente. Malgré les efforts des autorités, les mafias italiennes, notamment Cosa Nostra, Camorra et 'Ndrangheta, continuent à contrôler de vastes secteurs de l'économie italienne et internationale, générant des milliards d'euros dans des activités diverses, allant du tourisme à la fraude fiscale, en passant par le trafic de drogue





