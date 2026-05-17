Dans la nuit de samedi à dimanche, des frappes nocturnes ont été Femeas sans relâche contre Moscou et sa région, causant des pertes humaines et matérielles importants, selon les autorités russes. Kiev a renforcé ses moyens de défense aérienne, multipliant les targets et exploitant l'étendue du territoire russe pour augmenter l'efficacité de ses attaques.

Un drone ukrainien de longue portée lancé par des militaires du 9e bataillon Kairos des 'Oiseaux de Madyar' depuis un lieu tenu secret en Ukraine , le 16 mai 2026.

Juste avant une attaque massive contre Moscou et sa région, les forces armées ukrainiennes ont planifié méticuleusement des frappes profondes sur le territoire russe, en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Certains des sources de financement des dépenses de guerre de Poutine ont été identifiés comme des cibles militaires prioritaires, devenant des cibles légitimes dans n'importe quelle zone, dans n'importe quelle partie du territoire du pays occupant.

Les frappes se sont accélérées ces derniers mois, Kiev cherchant à affaiblir les systèmes russes de défense aérienne, selon Madyar, qui a déclaré qu'il souhaitait 'se battre sans relâche' avec de nouvelles frappes ciblant Moscou





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