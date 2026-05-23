Coup de grisou dans une mine de charbon de Liushenyu : 90 mineurs enivos mais 247 autres sortis

Les secouristes intensifs menent des opérations de sauvetage dans la mine de charbon après le coup de grisou qui a causé des décès et des blessés. Plus de 247 mineurs se trouvaient sous terre dans la mine, où se trouvaient également des secouristes et des ambulances. La sécurité dans ce secteur a pour conséquence de nombreux incidents.

Des secouristes sont sur place pour mener des opérations de sauvetage « intense » dans la mine de charbon de Liushenyu, où s'est produit un coup de grisou depuis 2009.

Un coup de grisou est mortellement impliqué 90 mineurs dans le nord-est de la Chine, selon le dernier bilan publié ce samedi. Au total, 247 mineurs se trouvaient sous terre dans la mine de Liushenyu lorsque l'accident s'est produit à 19h29 (heure locale), selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle. La plupart avaient pu être secourus ce samedi matin, mais au moins 90 personnes sont mortes, a indiqué la même source, sans préciser s'il restait des disparus.

Les services d'urgence ont déployé 345 personnes sur le site, où se trouvent des secouristes casqués portant des brancards et de multiples ambulances, selon les images diffusées par la télévision d'Etat. Cette mine de charbon se trouve à 500 kilomètres au sud-ouest de Pékin, dans la province du Shanxi, haut lieu de l'exploitation charbonnière en Chine selon Chine Nouvelle. Selon cette source, les niveaux de, un gaz toxique et inodore, ont dépassé un seuil limite dans la mine vendredi.

Ce gaz toxique et inodore est généré lors d'un coup de grisou, qui se produit quand le méthane se dégageant du charbon s'accumule faute de ventilation et se trouve en présence d'une flamme ou étincelle. Une personne « responsable » de l'entreprise impliquée dans l'explosion a été « placée sous contrôle en vertu de la loi », a précisé l'agence.

Le président chinois Xi Jinping a exhorté à mobiliser 'tous les moyens' afin de soigner les blessés et a appelé à des enquêtes approfondies sur ce cas. Il a souligné que 'toutes les régions et départements doivent tirer les leçons de cet accident, rester constamment vigilants en matière de sécurité au travail et prévenir et endiguer résolument la survenue d'accidents majeurs et de catastrophes '.

La sécurité dans les mines chinoises s'est améliorée au cours des dernières décennies, tout comme la couverture médiatique des incidents majeurs, dont beaucoup étaient autrefois passés sous silence. Mais les accidents continuent d'être fréquents dans un secteur où les protocoles de sécurité sont souvent laxistes. Les seules mines de charbon y emploient plus de 1,5 million de personnes.

L'accident survenu ce samedi est le plus meurtrier depuis novembre 2009, quand un coup de grisou dans une mine du Heilongjiang (nord-est) avait fait plus de 100 morts. En février 2023, l'effondrement d'une mine de charbon à ciel ouvert en Mongolie intérieure (nord) avait fait 53 morts. Des dizaines de personnes et de véhicules avaient été ensevelis





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