Coup de Foudre et Jackpot : Deux Français Gagnent 13 Millions d'Euros au Loto le Jour de la Saint-Valentin

Un couple de Français a remporté un jackpot de 13 millions d'euros au Loto le jour de la Saint-Valentin, un cadeau inattendu pour les amoureux. La Française des Jeux (FDJ) a annoncé la nouvelle ce vendredi 14 février 2025.

Selon la FDJ, c'est plutôt le mari qui joue régulièrement au Loto depuis quelques mois.

Un matin, il a ouvert sa boîte mail comme d'habitude et a eu la surprise, et la joie immense, de découvrir qu'il avait remporté le jackpot. « Je me suis connecté 44 fois en une journée ! », a confié le gagnant, un peu fou de joie. Il a attendu quelques jours que la somme apparaisse sur son compte, et son banquier n'en revenait pas. \Son épouse a raconté à la FDJ comment elle avait annoncé la nouvelle à ses enfants : « J'ai commencé par leur dire que nous avions gagné un million d'euros, puis je les ai surpris en leur révélant que c'était en réalité 13 millions ». Un des enfants ne la croyait pas et elle a dû lui faire écouter ses battements de cœur pour le convaincre de la réalité de cette bonne nouvelle. Une anecdote amusante supplémentaire pour cette famille heureuse : il y a quelques années, le couple avait consulté une voyante qui leur avait prédit un gain important. Mais à l'époque, ils ne jouaient pas aux jeux de hasard. Il suffisait d'attendre un peu





