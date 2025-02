Coup de filet anti-drogue à Nancy : 57 kilos d'héroïne saisis et 14 personnes interpellées

Une opération policière importante à Nancy a permis de démanteler un réseau de trafic de drogue impliquant 14 individus et de saisir une quantité importante d'héroïne.

Un coup de filet important a été mené à Nancy et sa région le 3 février, permettant la saisie de 57 kilos d'héroïne et la démantèlement de deux laboratoires dédiés à la coupe et au conditionnement de la drogue. Quatorze personnes ont été interpellées dans le cadre de cette opération exceptionnelle, menée par une centaine de fonctionnaires, notamment le Raid de Nancy et l'Unité d'investigation nationale (UIN) basée à Nanterre.

Le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste, a décrit la procédure comme «hors normes» en raison de la présence d'individus considérés comme dangereux. L'un d'eux a même été arrêté avec un revolver chargé sur sa table de nuit.





