Coup de chaleur : l'importance de l'hydratation et autres mesures préventives

Découvrez les causes du coup de chaleur, une urgence médicale potentiellement mortelle, et les gestes essentiels pour le prévenir, selon le Dr Nicolas Crocheton.

Chaque été, les vagues de chaleur suscitent des inquiétudes concernant le coup de chaleur , une urgence médicale potentiellement mortelle responsable de plusieurs milliers de décès chaque année.

Le Dr Nicolas Crocheton, médecin urgentiste, explique que le manque d'hydratation est l'une des principales causes, mais d'autres facteurs entrent en jeu. Le coup de chaleur représente le stade le plus grave de l'hyperthermie, avec une température corporelle dépassant 40 °C, entraînant des symptômes neurologiques et un risque vital. Pour prévenir la déshydratation et favoriser la thermorégulation, il est essentiel de boire régulièrement.

Cependant, une bonne hydratation ne suffit pas toujours à éviter le coup de chaleur, surtout en période de canicule, lors d'un effort physique intense ou d'une exposition prolongée à la chaleur. L'hyperthermie est le terme médical général désignant une élévation anormale de la température corporelle, généralement au-delà de 38,5 °C, lorsque l'organisme accumule plus de chaleur qu'il n'en élimine.

Une forme particulière est l'insolation, provoquée par une exposition prolongée de la tête et de la nuque au soleil, généralement bénigne si des mesures de refroidissement sont prises. En revanche, on parle de coup de chaleur lorsque la température atteint ou dépasse 40 °C, ce qui altère certaines protéines de l'organisme, risquant d'entraîner des lésions cellulaires et des défaillances d'organes. Contrairement à une idée reçue, le coup de chaleur ne survient pas uniquement après une exposition directe au soleil.

Il peut également se produire dans des environnements chauds et mal ventilés. De plus, certains médicaments agissant sur le système nerveux central peuvent perturber les mécanismes de régulation de la température, diminuer la sensation de soif ou la capacité à transpirer. La transpiration est un mécanisme clé : en s'évaporant à la surface de la peau, elle permet de dissiper la chaleur et de maintenir une température interne stable.

Pour produire la sueur, le corps a besoin d'eau en quantité suffisante. Si les apports ne compensent pas les pertes, le volume de liquide circulant diminue, le sang devient plus concentré, ce qui peut entraîner une baisse de la pression artérielle et une moindre efficacité de la circulation. Cela affecte également le fonctionnement des reins, essentiels à l'équilibre hydrique et minéral. Une hydratation adéquate permet de maintenir ce volume hydrique stable et de soutenir les mécanismes naturels de thermorégulation.

Cependant, boire suffisamment ne garantit pas toujours d'éviter le coup de chaleur. Il arrive qu'une personne correctement hydratée en souffre lorsque sa température dépasse les capacités d'adaptation du corps. Lors d'une canicule, la production ou l'accumulation de chaleur peut excéder ce que la transpiration peut évacuer. D'autres facteurs interviennent : l'âge, certains médicaments, des maladies chroniques ou une exposition prolongée sans possibilité de se mettre au frais.

Dans ces situations, les mesures préventives doivent inclure une hydratation régulière, une limitation de l'exposition à la chaleur, du repos, une ventilation adéquate et une adaptation de l'activité physique. Pour limiter le risque, la manière de boire est presque aussi importante que la quantité. Il est conseillé de boire régulièrement par petites prises, sans attendre la soif, car la sensation de soif apparaît souvent lorsque la déshydratation est déjà installée, surtout chez les personnes âgées.

Il est recommandé de boire un verre d'eau au réveil et en milieu de journée, au pic de chaleur. L'objectif est de répartir les apports sur la journée. Les aliments riches en eau, comme les fruits et légumes, contribuent également à l'hydratation. En cas de transpiration importante, les pertes en sels minéraux peuvent être compensées par une alimentation normale, mais des eaux légèrement minéralisées peuvent être utiles.

Il faut limiter les boissons très sucrées et proscrire l'alcool, qui favorise la déshydratation et perturbe la régulation thermique. Les premiers signes de déshydratation ou de déséquilibre lié à la chaleur incluent une sensation de malaise, des nausées, des vomissements ou une accélération du rythme cardiaque. À ce stade, se mettre au frais et s'hydrater permet souvent d'améliorer la situation et d'éviter le coup de chaleur.

Si les symptômes s'aggravent, il est impératif de consulter rapidement un médecin, insiste le Dr Crocheton. La prévention globale reste la clé pour éviter les complications graves liées à la chaleur





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