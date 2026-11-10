Coulommiers en 1965 : le fromage et les traditions locales dans un reportage de Pierre Bonte

Un reportage de Pierre Bonte de 1965 sur Coulommiers, en Seine-et-Marne, évoque le fromage, une fête traditionnelle et le pèlerinage à Sainte-Marguerite.

Coulommiers, commune située au cœur du département de Seine-et-Marne, dans la région Île-de-France, fait l'objet d'un reportage radiophonique de 1965 signé Pierre Bonte. Ce document est réécouté chaque jour dans le cadre de la rediffusion de l'émission culte d' Europe 1, intitulée Bonjour Monsieur le Maire !, consacrée aux communes françaises.

Le reportage aborde trois thèmes : le fameux fromage coulommiers, la traditionnelle fête des cocus et le pèlerinage à la chapelle Sainte-Marguerite. Pierre Bonte y propose une plongée dans la vie locale des années 1960, à une époque où la radio allait à la rencontre des habitants.

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Le fromage coulommiers, fil conducteur du reportage de 1965

Le fromage coulommiers occupe une place centrale dans le reportage de Pierre Bonte réalisé en 1965. Le document le présente comme un produit emblématique de la commune seine-et-marnaise.

Ce choix éditorial montre comment l'émission d'Europe 1 associait une localité à ses spécialités. Le fromage sert de point de départ pour évoquer la vie quotidienne de Coulommiers à cette époque.

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Le coulommiers apparaît ainsi comme un élément de l'identité locale, au même titre que les fêtes et les pèlerinages rappelés dans le même reportage. Le document suggère que l'alimentation fait partie intégrante de la vie collective d'une commune.

Fête des cocus et pèlerinage à Sainte-Marguerite à Coulommiers

Le reportage consacre également une large part à la traditionnelle fête des cocus, ainsi qu'au pèlerinage à la chapelle Sainte-Marguerite. Ces deux rendez-vous rythment la vie locale de Coulommiers, selon le témoignage sonore de 1965.

Les deux traditions sont présentées dans le même reportage, ce qui permet à l'auditeur de mesurer la diversité des rendez-vous collectifs de la commune. Coulommiers apparaît à la fois comme un lieu de savoir-faire agricole et de rassemblements religieux et populaires.

Europe 1 rediffuse les reportages sur les communes françaises

Bonjour Monsieur le Maire ! est présentée par Europe 1 comme une émission culte, et Pierre Bonte en est le reporter qui replonge les auditeurs dans les années 1960 et 1970. Chaque jour, la station propose de réécouter ces reportages inédits au cœur des communes françaises.

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L'application d'Europe 1 donne accès à la radio en direct, à toutes les émissions en replay et à l'ensemble des podcasts. Les auditeurs peuvent ainsi retrouver le reportage consacré à Coulommiers sans attendre une diffusion particulière.

Pour les auditeurs, cette série offre une archive sonore de la vie locale. La rediffusion quotidienne permet aussi à un public plus large, y compris à ceux qui n'ont pas connu les années 1960, de découvrir la commune de Coulommiers telle qu'elle était présentée à l'époque par la radio.