Le week-end du 13 et 14 juin à Guérande réunit 500 sportifs pour des SwimRun et Triathlon, avec parcours adaptés, soutien municipal, navettes, événements musicaux et une forte dimension inclusive. Le récit évoque également des histoires de terrain, de dauphins, de dégâts, et de spirituel.

Dans une brise légère qui caresse la presqu'île de Guérande , une histoire touchante et un événement sportif d'envergure se conjuguent pour créer un panorama incomparable.

Gérard, un passionné de poney atteint d'un handicap, partage une photo de son ami Bichette dans sa chambre, symbolisant la connexion unique qui unit l'homme et son animal. Cette connexion se réfère à la persévérance, au lien affectif et à la détermination qui seront également à l'œuvre ce week-end du 13 au 14 juin 2026, lorsque la côte française accueillera un grand rassemblement mêlant amenancement aquatique et suivi terrestre.

Ce rendez‑vous entre terre et mer se déroulera sur la presqu'île de Guérande, et réunira près de 500 sportifs pour des épreuves de SwimRun et de Triathlon, les créateurs de nouveaux défis posés aux coureurs les plus aguerris et aux novices. Il sera aussi une plateforme mettant en avant l'inclusion, la compétitivité et le respect de l'environnement.

Les organisateurs ont annoncé que les courses seront ouvertes à différents profils, que ce soit licenciés ou non licenciés, afin que chacun puisse se mesurer à des distances qui testent ses limites. Les participants devront s'inscrire aujourd'hui pour garantir leurs places, en particulier les épreuves limitées à un nombre strict d'équipes afin de préserver la sécurité et l'expérience.

Au gré de l'air marin, les épreuves sont déclinées de trois distances distinctes : 15,1 km de course à pied et 4,4 km de natation (SwinRun M), 12,2 km coule et 2,5 km sequentiellement (SwinRun S), le triathlon XS individuel à 350 m de natation, 10 km à vélo et 2,5 km de course à pied, ainsi que les disciplines dédiées aux bronzés les plus jeunes, comme Triathlon Avenir et Triathlon Kid's. Le programme prévoit également des horaires répartis soigneusement.

Les compétiteurs débutent, soit à partir de 10h pour les hommes et femmes, soit plus tôt à 10h05 pour les benjamins, et la compétition se conclut par des podiums à 11h. En parallèle, les organisateurs ont mis en place un service de navettes pour faciliter le transport des concurrents depuis le complexe de La Vigne jusqu'à la plage de Kercabellec.

En compensation, ils invitent les participants à marcher entre la place et le village pour respecter l'environnement, veillant à ce que l'espace Natura 2000 ne subisse aucune pressions supplémentaire. Le soutien municipal de la commune de Mesquer est palpable, notamment grâce à l'engagement du président du Triathlon Côte d'Amour, Frédéric Lelièvre, qui souligne que sans l'appui de la mairie, le projet ne pourrait pas se concrétiser.

Sur le plan logistique, 200 bénévoles sont prévus pour veiller sur les épreuves, tandis que le parking stabilisé est limité par la nature fragile du site et les quotas proposés aux participants. Au-delà de l'épreuve sportive, le week‑end s'annonce comme l'une des plus grandes rencontres musicales d'Europe, avec 29 concerts citoyens et 300 000 spectateurs attendus. Entre guichet, le maire doit délivrer un permis de démolir le bâtiment roturière de La Chimère, villa historique de la Croûte, à Sables-d'Olonne.

Dans la même veine, un tragique incident a vu la possession d'un requin monumental de plus de quatre mètres de long et près de 600 kg, mort, être découverte sur les côtes de la Manche. Finalement, un champion du cancer rare, courageux conquérant du CHU de Toulouse, a reçu la naissance d'un enfant après une intervention extraordinaire, témoignage de l'imperceptible force humaine qui l'ouvre en surprenant. Le weekend s'ouvre donc sur un pic d'émotions, de concentration, d'accompagnement et d'espoir.

Ces récits de passer la philasse à l'immensité des océans et à la terre où se découvrent des destins inattendus. Il faut comprendre cette puissance que représente l'union de l'homme et des animaux, de la nature, de l'inclusivité. Ce type de rassemblement rappelle le complexe sensationnel qu'est le lien humain avec le monde naturel, l'essence même de l'élément naturel





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