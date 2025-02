Côte d'Ivoire CAN 2023: L'Impossibles Retour

Un an après la victoire inattendue de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, nous revivons les moments clés de cette montée fulgurante, un exploit incroyable dans l'histoire des grandes compétitions. De la quasi-élimination en phase de groupes à la victoire finale, nous explorons les défis, les changements et les moments de gloire qui ont marqué ce parcours légendaire.

Un an après la victoire historique de la Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) à domicile, nous revivons les moments clés de cet exploit incroyable, l'un des plus mémorables de l'histoire des grandes compétitions. Sur le point d'être éliminée en phase de groupes, l'équipe des Éléphants a finalement remporté le titre.

Le 12 février 2024, lendemain de leur succès face au Nigeria (2-1) lors de la finale de la CAN (13 janvier-11 février), une Côte d'Ivoire unie envahit les rues d'Abidjan pour célébrer ses Éléphants, marquant la fin d'un mois de football inoubliable. Car trois semaines plus tôt, le pays hôte, écrasé par la Guinée équatoriale (0-4) en phase de groupes, était au bord de l'élimination. Son sélectionneur, Jean-Louis Gasset, avait même été remplacé en cours de compétition par son adjoint, Emerse Faé. Un an après, revivons ce retournement de situation improbable.**Début chaotique :** « Les gens pleuraient ». Les rues d'Abidjan grondent déjà. La peur enveloppe les alentours du stade d'Ébimpé, des caillassages sont annoncés, les regards se figent. L'hôtel des Éléphants se barricade par crainte de représailles sous la protection d'une police renforcée. La Côte d'Ivoire s'était brisée sur la Guinée équatoriale (0-4), une humiliation et quasi-élimination de sa CAN. Yahia Fofana, le gardien, décrit ce vestiaire brisé : « C'est comme si on était à un enterrement, que le cercueil était devant nous et qu'on le regardait impuissant. Les gens pleuraient. On nous prévient qu'on ne peut pas quitter le stade parce que les supporters nous attendent. On est sorti vers 3 heures du matin alors que le match avait débuté à 17 heures... » Dans cette ambiance de fin du monde, Max-Alain Gradel, l'ancien joueur (36 ans alors), tente de relever la tête : « J'ai essayé de rester un peu positif parce que vous vous imaginez, moi, en train de pleurer ? Mais c'était chaud... » Ces images de dévastation les accompagnent toujours. « J'en ai encore des flashs, assure Sébastien Haller, c'était l'apocalypse. J'avais très mal pour mes coéquipiers. Certains ressemblaient à des zombies. Le président de la fédération (Idriss Diallo) a fait un discours de remobilisation, mais j'étais ailleurs, comme beaucoup, je pense. Le choc était tellement brutal. » Plus encore quand l'équipe apprend le départ de Jean-Louis Gasset, le sélectionneur. **Changement de sélectionneur :** « Emerse va remporter le trophée ! ». Gasset sort détruit de la conférence de presse d'après Guinée équatoriale. Il rejoint illico Diallo, devenu une cible pour son choix de l'avoir engagé, lui annonce son intention d'arrêter. « Il m'a dit





