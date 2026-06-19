Cosme Rolland De Ravel en finale à Royan

Le jeune Français Cosme Rolland De Ravel a atteint la finale de l'ATP Challenger 50 de Royan en battant l'Argentin Lucio Ratti en demi-finale. Il affrontera l'Espagnol Max Alcala Gurri, tête de série n°5, qui s'est défait du Suisse Kilian Feldbausch, tête de série n°8.

Il ne reste plus à Cosme Rolland de Ravel qu'à passer sur le corps de l'Espagnol Max Alcala Gurri , tête de série n°5. Le jeune Français invité et passé par les qualifications succédera-t-il à Titouan Droguet ?

La réponse samedi 20 juin à partir de 14 h 30. Nul doute qu'il y aura un avant et un après ATP Challenger 50 de Royan pour le jeune Français Cosme Rolland De Ravel. Invité par Yann Maître, directeur du tournoi, passé par les qualifications, il se retrouve samedi 20 juin à y jouer la finale. Ce vendredi, il était opposé à l'Argentin Lucio Ratti, qui avait réussi un beau parcours.

Allait-il être pris par l'enjeu des demi-finales ? La réponse est non. Même si au premier jeu du premier set, il était mené 0-40 sur son service, le jeune Français, placide, remontait le score et emportait son jeu par un ace. Il se permettait même de breaker l'Argentin et de mener 3 jeux à 1.

Sur un petit nuage, il survolait alors le central royannais avec ses accélérations de coup droit, ses volées gagnantes et des points pleine ligne aux angles parfaits. Il emportait la première manche sur le score de 6-1. À l'entame du second set, Lucio Ratti réalisait un jeu blanc auquel Cosme Rolland De Ravel répondait, sur son jeu de service suivant, de la même façon. Se rendant coup pour coup, les joueurs étaient à 2-2.

Le Français mènera 15-40 dans le troisième jeu pensant faire le break. Cependant l'Argentin repoussait Rolland De Ravel dans ses retranchements et empochait finalement son jeu de service. Les jeux furent ensuite plus disputés. Ratti tentait d'entraîner le jeune Français sur un jeu de fond de court tandis que Cosme Rolland De Ravel montait davantage à la volée.

Aucun des deux joueurs ne cédait et le tie-break s'annonçait. Le Français retrouvait alors son service qui lui faisait défaut aux jeux précédents ; ce qui lui permit de remporter des points précieux, de gagner le tie-break 7 points à 5 et de filer vers sa première finale. Il affrontera l'Espagnol Max Alcala Gurri, tête de série n°5, qui s'est défait du Suisse Kilian Feldbausch, tête de série n°8, sur le score de 6-3, 6-2.

Cet excellent joueur de fond de court réussira-t-il à stopper Cosme Rolland De Ravel et empêcher qu'un autre Français inscrive son nom au palmarès du tournoi royannais après Titouan Droguet lors de l'édition 2025 ? La réponse samedi 20 juin à partir de 14 h 30





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