Cortisol : Hormone du Stress, mais pas seulement !

Découvrez comment maintenir un taux de cortisol sain au quotidien pour profiter d'une meilleure énergie, de meilleures capacités à gérer le stress et d'un sommeil plus réparateur.

Connue surtout sous le nom d'hormone du stress, le cortisol joue aussi un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions vitales. Produit dès le réveil par les glandes surrénales, il aide notre corps à se réveiller et à avoir suffisamment d' énergie . Sous son influence, le cœur accélère pour envoyer plus de sang aux muscles, la production de glucose est stimulée et les graisses sont mobilisées pour fournir de l' énergie . Le cortisol est donc crucial pour notre organisme.

On l'appelle 'hormone du stress' car sa sécrétion augmente lorsque le corps est soumis à une situation stressante. Le taux de cortisol fluctue tout au long de la journée. Après un pic entre 7h et 9h du matin, la sécrétion diminue progressivement jusqu'à atteindre son minimum aux alentours de minuit. Alors que l'impact du stress chronique sur le cortisol est bien connu, on sait moins que des niveaux trop bas de cortisol peuvent également avoir des conséquences sur la santé. Il est donc important de veiller à maintenir un bon taux de cortisol tout au long de la journée. Des études montrent que se lever à une heure régulière chaque jour, quelle que soit la journée de la semaine, peut aider à réguler le cortisol. Cela permet aux niveaux de cortisol d'atteindre un pic le matin pour stimuler l'énergie et de diminuer progressivement tout au long de la journée afin de favoriser le sommeil. De plus, l'exercice physique dès le matin peut réduire les niveaux de cortisol globaux, ce qui améliore la qualité du sommeil.Le yoga, les étirements ou une petite marche matinale peuvent aider à soulager la tension émotionnelle et à équilibrer le cortisol. Le Dr. Michael Chichak recommande également de réaliser ces activités à l'extérieur si le temps le permet, car l'exposition au soleil pendant 15 à 30 minutes est bénéfique. Elle aide à réguler l'horloge interne, le rythme circadien, et contribue à une bonne régulation des niveaux de cortisol. Enfin, un petit-déjeuner équilibré, riche en protéines, en graisses saines et en glucides complexes, est essentiel pour maintenir un taux de cortisol sain tout au long de la journée. Un petit-déjeuner équilibré assure un taux de sucre sanguin adéquat et prévient les pics hormonaux liés à la carence en carburant.





