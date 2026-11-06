Correction critique de la faille SSH sur Alpine Linux

OpenSSH et Alpine publient un correctif urgent pour une vulnérabilité critique SSH. Un mot de passe aléatoire pouvait ouvrir les comptes sans mot de passe dès la première tentative.

Les développeurs d'OpenSSH et de la distribution Alpine Linux ont publié un correctif d'urgence pour une vulnérabilité critique affectant le service SSH. Cette faille permettait à un attaquant d'ouvrir une session sur certains serveurs exécutant des comptes dépourvus de mot de passe dès sa première tentative de connexion.

Un pirate disposant d'un mot de passe de plus de 256 caractères tapé au hasard pouvait ainsi contourner les protections de sécurité. L'intrus réussissait sa connexion à chaque essai, avec une seule tentative, sans connaître le moindre mot de passe valide.

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Origines techniques des vulnérabilités cumulées

La racine de ce problème remonte à 2016 lorsque les développeurs d'OpenSSH ont modifié la vérification des mots de passe pour corriger une autre vulnérabilité, CVE-2016-6210. Cette modification visait les serveurs configurés sans PAM, les modules chargés d'ordinaire de l'authentification sous Linux. Dans ce contexte, le mot de passe tapé est haché avec la fonction crypt(), puis comparé à l'empreinte enregistrée sur la machine.

Ce calcul nécessite un sel, une donnée aléatoire mélangée au mot de passe. Pour les comptes sans mot de passe, utilisés par exemple pour la connexion par clé, le champ contient un astérisque. Ce sel est donc emprunté à un autre compte de la machine, protégé par un vrai mot de passe haché en SHA-256 ou SHA-512.

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Le second problème date de 2012 et concerne la bibliothèque musl utilisée par Alpine. Avec musl, un astérisque est renvoyé en guise d'erreur par crypt() dès que le mot de passe dépasse 256 octets. Cet astérisque est identique à celui du compte sans mot de passe, ce qui entraîne l'acceptation de la connexion. Sur Alpine, ces comptes vides sont nombreux depuis la version 3.16 environ.

Rôles des acteurs et positions des développeurs

Le chercheur Özgün Kültekin a signalé la faille au projet, mettant en lumière ce scénario d'attaque. Dans la version 10.6p2, les développeurs d'OpenSSH ont bloqué toute correspondance avec un champ de moins de quatre caractères. Damien Miller, développeur d'OpenSSH, indique que la cause réelle se trouve en dehors du projet et que ce correctif n'est qu'un contournement.

Damien Miller considère les longues périodes de secret avant un correctif comme dangereuses. Il souligne que des agents d'IA ont récemment retrouvé, parfois en quelques heures, des bugs qui venaient d'être signalés. Cela a motivé la publication rapide de cette correction pour réduire la fenêtre d'exploitation potentielle.

OpenSSH recommande d'installer la mise à jour dès que possible. Sans cette mise à jour, le service sshd reste vulnérable aux attaques par mot de passe aléatoire de grande taille.

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Impact réel et étapes de mitigation immédiates

Si vous n'exécutez pas sshd dans votre conteneur Docker, vous ne risquez rien. Les distributions construites avec la glibc, comme Debian ou Ubuntu, ne sont pas concernées par cette vulnérabilité spécifique. Il en va de même pour les serveurs où la connexion par mot de passe est désactivée. Cependant, les images officielles tiny-cloud d'Alpine, de la 3.18.11 à la 3.24.3, disposent d'un compte alpine sans mot de passe autorisé à passer root sans rien taper.

Alpine a publié des paquets corrigés pour toutes ses versions depuis la 3.16, jusqu'à celles qu'elle ne maintient plus. Le correctif est inclus dans les versions 3.21.10, 3.22.8, 3.23.8 et 3.24.4. Si vous ne pouvez pas installer la mise à jour tout de suite, Damien Miller conseille de régler PasswordAuthentication sur no ou de désactiver SSH sur ces systèmes immédiatement.

Avant de couper les mots de passe, il faut vérifier que la connexion par clé fonctionne et garder sa session ouverte. Alpine propose un script pour ajouter ce réglage et tester la configuration sur les comptes sans mot de passe, root, alpine ou ceux réservés aux clés. Il faut aussi vérifier les comptes créés récemment et les clés SSH autorisées sur la machine.

Si vous ne pouvez pas exclure une connexion de ce type, Alpine recommande de considérer le serveur comme compromis. Özgün Kültekin conseille enfin de contrôler les autres systèmes construits avec musl. Votre routeur sous OpenWrt est concerné seulement si vous avez remplacé Dropbear par OpenSSH. Pensez aussi aux systèmes embarqués fabriqués avec Buildroot ou Yocto. Pour l'instant, la faille n'a toujours pas de numéro CVE.