Correctif Google Home : Retour du flux vidéo en direct pour les caméras Nest IQ

Google déploie un correctif pour les caméras Nest IQ rétablit la vidéo en direct dans l'application Google Home après des bugs de migration. Découvrez les détails.

Google met fin à une période de frustration pour les utilisateurs d'anciens modèles Nest en lançant un correctif majeur qui rétablit le flux vidéo en temps réel dans l'application Google Home. Cette résolution intervient après une migration complexe et souvent laborieuse de l'application Nest vers la nouvelle plateforme Google Home, qui avait laissé de nombreux propriétaires de vieilles caméras confrontés à des dysfonctionnements persistants.

Contexte des pannes de flux vidéo

Début novembre, les signalements d'utilisateurs de la caméra Nest Hello privés du direct se multipliaient sur les forums et les réseaux sociaux. L'image en temps réel refusait obstinément de s'afficher sur leurs écrans, créant un sentiment d'insécurité bien que l'historique vidéo continuât de s'enregistrer normalement. Cette incapacité à visualiser le direct en direct a marqué un point bas dans l'expérience utilisateur de cette migration technologique.

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Ce déploiement de mise à jour fait suite à une première fournée de correctifs datant du 29 octobre. Cette première vague avait déjà permis de résoudre une longue liste de dysfonctionnements techniques divers, incluant les problèmes liés aux caméras. Néanmoins, les utilisateurs attendaient toujours une solution définitive pour le problème spécifique du flux live, qui restait le plus critique pour la sécurité domestique.

Périphériques ciblés et solution technique

Le correctif publié dans les notes de version de ce mercredi 11 novembre cible spécifiquement cinq appareils de la gamme Nest. Une condition sine qua non pour bénéficier de cette mise à jour est que ces appareils aient déjà été transférés dans l'application Google Home. Les modèles éligibles incluent explicitement les Nest Cam IQ, disponibles tant en versions intérieure qu'extérieure, qui étaient parmi les plus affectées par ces bugs.

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D'après les ingénieurs de Google, la coupure du flux en direct survenait sur certains types de connexions internet spécifiques, notamment les connexions par fibre optique. Le correctif vise donc à adapter le protocole de transmission des données vidéo pour qu'il soit compatible avec ces infrastructures réseau à haut débit qui posaient auparavant des obstacles techniques insurmontables pour le streaming en direct.

Améliorations fonctionnelles et précision temporelle

La mise à jour ne se limite pas au simple rétablissement de la vidéo en direct. Les Nest Cam IQ bénéficient également du retour des miniatures de leurs événements, qui n'apparaissaient plus dans l'historique de surveillance. Cette fonctionnalité était essentielle pour les utilisateurs souhaitant scanner rapidement les enregistrements passés et identifier les incidents sans avoir à visionner chaque minute de footage en entier.

En parallèle de ces corrections visuelles, l'horloge interne des caméras gagne en précision afin d'horodater correctement les enregistrements. Cette amélioration technique semble répondre à des plaintes concernant des décalages temporels qui pouvaient rendre difficile la corrélation entre l'heure d'un événement et l'heure de l'enregistrement vidéo dans les rapports de sécurité ou les témoignages.

Procédure de mise à jour et prochaines étapes

Google procède à ce déploiement de manière progressive sur l'ensemble de sa base d'utilisateurs mondiale. Pour en profiter au plus vite, il est recommandé de commencer par mettre à jour l'application Google Home sur votre smartphone vers la dernière version disponible sur les stores officiels. Cette étape initiale est cruciale pour garantir la compatibilité avec les nouveaux correctifs côté serveur.

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Vérifiez ensuite, dans les prochains jours, que vos caméras ont bien téléchargé leur nouveau micrologiciel. Si la mise à jour automatique ne se déclenche pas, vous pouvez forcer manuellement la recherche de mise à jour depuis les paramètres de chaque appareil directement dans l'interface de l'application. Cette procédure manuelle permet de contourner les délais d'attente du déploiement graduel pour une résolution immédiate du problème.