Corps retrouvé : Le randonneur disparu dans l'Oise retrouvé pendu après trois mois

Patrice Flament, 72 ans, avait disparu en forêt de Hez le 4 novembre 2024. Son corps a été retrouvé pendu jeudi 13 février 2025.

Le corps sans vie de Patrice Flament, cet homme de 72 ans disparu depuis trois mois dans l'Oise, a enfin été retrouvé . Sa disparition avait été signalée à la gendarmerie le 4 novembre 2024 par sa famille et ses proches. Comme à son habitude, Patrice Flament avait quitté son domicile d'Agnetz pour une randonnée ce matin-là, avant de disparaître dans la nature.

Son absence avait suscité de vives inquiétudes et les chances de le retrouver en vie s'étaient considérablement réduites au fil des jours. C'est finalement dans un endroit isolé de la forêt de Hez, non loin de son domicile, qu'un randonneur a fait une macabre découverte le jeudi 13 février 2025, comme l'a révélé le Bonhomme picard. « Le disparu a été retrouvé pendu en forêt », a annoncé le procureur de la République, Frédéric Trinh. C'est grâce aux effets personnels retrouvés sur le corps et à des comparaisons dentaires qu'il a été identifié. L'autopsie pratiquée sur le corps a permis d'exclure l'intervention d'un tiers, a également précisé le parquet de Beauvais. Peu de temps après sa disparition, le 4 novembre dernier, les gendarmes avaient lancé un appel à témoins et plusieurs battues citoyennes avaient été organisées dans la forêt de Hez dans l'espoir de retrouver la trace du disparu. L'une de ces battues, organisée au départ du stade de football de La Neuville-en-Hez, avait rassemblé 270 bénévoles grâce à l'association Assistance et Recherche des Personnes Disparues (ARPD). Les chiens d'élite de la gendarmerie avaient également été mobilisés les semaines suivantes, sans succès malheureusement.





Lille_actu / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

DISPARITION RECHERCHE FOREST OISE RETROUVÉ CORP AUTOPSIE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Accusé d'avoir voulu 'couler' Oise Hebdo, le Département de l'Oise sort du silenceUn document interne du Conseil départemental a fuité dans la presse lundi 20 janvier. Cette note visait à nuire au journal Oise Hebdo. Le Département dément ces accusations.

Lire la suite »

Val-d'Oise : les pompiers sauvent une femme qui venait de sauter dans l'OiseVendredi 24 janvier 2025, les pompiers spécialisés en sauvetage aquatique sont intervenus pour sauver une femme ayant sauté dans l'Oise, à Pontoise.

Lire la suite »

Au château de Versailles, les corps-à-corps du peintre Guillaume BressonPeintre des violences urbaines, Guillaume Bresson expose à Versailles devant les grands tableaux d’Horace Vernet exaltant la conquête coloniale. Une confrontation engagée.

Lire la suite »

Flavie Flament mystérieusement absente de Télématin : Julien Arnaud explique pourquoiVIDÉO – Alors que Flavie Flament est habituellement aux côtés de Julien Arnaud dans l’émission Télématin, l’animatrice était mystérieusement absente en ce début de matinée du 22 janvier.

Lire la suite »

Blessé, Thibaud Flament est forfait pour France-Galles au Tournoi des 6 NationsINFO L'EQUIPE. Le deuxième-ligne toulousain Thibaud Flament, blessé, est forfait pour l'ouverture du Tournoi des 6 Nations contre le pays de Galles. Dix-neuf autres joueurs ont été libérés par le staff des Bleus. Louis Bielle-Biarrey est bien de retour.

Lire la suite »

Thibaud Flament forfait pour le Tournoi des VI NationsLe deuxième ligne toulousain Thibaud Flament est victime d'un décollement de l'aponévrose du mollet et sera absent deux à trois semaines. Il manquera les premiers matchs du Tournoi des VI Nations contre le pays de Galles et l'Angleterre.

Lire la suite »