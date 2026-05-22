Coros dévoile une nouvelle édition de la Coros Pace 4 avec une lunette en métal

La Coros a dévoilé une nouvelle édition de sa Coros Pace 4 avec une lunette en métal, la Coros Pace 4 Cloud White. Elle adopte une couleur blanche, donnant une teinte argentée à la lunette de la montre et soulignant son aspect métallique.

La Coros a dévoilé une nouvelle édition de sa Coros Pace 4 avec une lunette en métal . La Coros Pace 4 Cloud White adopte une couleur blanche, donnant une teinte argentée à la lunette de la montre et soulignant son aspect métallique.

Elle propose une couronne en plastique opaque, contrairement à la Coros Pace 4 Black Crystal qui a une couronne translucide. Le bracelet fourni est en silicone ondulé sérigraphié et les caractéristiques de poids et des fonctionnalités restent inchangées. La nouvelle Coros Pace 4 Cloud White est déjà disponible et proposée au même prix que la Coros Pace 4 Black Crystal, à 289 euros, contre 269 euros pour la version en plastique et 299 euros pour la version Jakob Ingebrigtsen Edition.

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