Corinne Ponce-Casanova quitte Les Progressistes et se positionne comme une élu indépendante

Après avoir quitté le groupe d'opposition municipal Les Progressistes, l'ancienne adjointe de Jean-Paul Fournier, Corinne Ponce-Casanova, s'est positionnée comme une élue indépendante. Cette décision est motivée par une rupture avec Yvan Lachaud, ainsi que par son besoin d'autonomie et d'indépendance de vote.

Ancienne adjointe de Jean-Paul Fournier, élue au tourisme puis à la vie culturelle et ancienne vice-présidente de Nîmes métropole, la centriste Corinne Ponce-Casanova (Modem) a quitté le groupe d'opposition municipal Les Progressistes . La rupture a été actée samedi dernier, au conseil municipal, où elle a été positionnée du côté des non inscrits (avec MM Procida ou Taulelle) et non plus aux côtés d' Yvan Lachaud , Valérie Rouverand et Lisbeth Guerin-Grail.

Les raisons de cette prise d'indépendance ? Une rupture avec Yvan Lachaud (Horizons) d'abord, que Corinne Ponce-Casanova a longtemps accompagné. Ce qui lui avait coûté, en 2017, le retrait de ses délégations d'adjointe à la vie culturelle (le maire avait retiré les délégations de tous les 'lachauistes'). 'J'ai beaucoup donné sans rien recevoir en retour. Être de la chair à canon, ça ne m'intéresse pas', déclare, amère, Corinne Ponce-Casanova. Elle ajoute en revanche n'avoir 'rien contre Valérie Rouverand (Renaissance), qui a de l'ambition, qui mène sa barque. Même si Macron n’est pas ma tasse de thé'. Deuxième motif : un 'besoin d'être en accord avec moi-même. Je ne veux plus qu'on me dicte ce que j'ai à faire. Je me suis abstenue de voter la décision de la DSP des arènes, parce qu'il s'agit d'un passage en force. Je ne vote pas une délibération avant que la justice ne s'est prononcée.' Et la suite ? Corinne Ponce-Casanova veut-elle s'engager au sein d'une liste pour les municipales 2026 ? 'J'ai beaucoup d'affection pour Franck Proust, la personne qu'il est, ce qu'il a réalisé. Mais pour l'instant, je pense que je ne rejoindrai personne. J'ai des choses à faire dans ma vie personnelle. J'ai beaucoup donné, maintenant je veux penser un peu à moi.





